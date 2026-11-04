Bộ đội Biên phòng Sơn La chung sức xây dựng xã, bản vùng biên

Cùng với giúp đồng bào vùng biên giới phát triển kinh tế, các Đồn Biên phòng Sơn La còn thường xuyên phối hợp với các bản tuần tra, kiểm soát trên địa bàn quản lý. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Thông qua những việc làm cụ thể, thiết thực, hình ảnh người chiến sĩ quân hàm xanh ngày càng trở nên gần gũi, thân thuộc, là điểm tựa tin cậy của đồng bào các dân tộc nơi biên cương Tổ quốc.

Phát huy tinh thần trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, thời gian qua, các đồn biên phòng trực thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động hướng về cơ sở, trong đó có chương trình “Ngày tình nguyện” với sự tham gia trực tiếp của cán bộ, chiến sĩ và người dân ở cơ sở.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Lèo tuốt lúa giúp dân bản Huổi Làn, xã Mường Lèo. (Ảnh: QUÀNG HÙNG)

Các đơn vị đã phối hợp với nhân dân tổ chức gần 300 lượt hoạt động vệ sinh môi trường, quét dọn đường làng, ngõ bản, khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải, chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa và các công trình công cộng. Qua đó, góp phần xây dựng cảnh quan các xã, bản vùng biên ngày càng xanh, sạch, đẹp, nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường trong cộng đồng.

Đặc biệt, vào thời điểm thu hoạch vụ mùa, cán bộ, chiến sĩ các đồn biên phòng thường xuyên xuống đồng, hỗ trợ những gia đình neo người, hộ có hoàn cảnh khó khăn và gia đình chính sách thu hoạch lúa, ngô, chăm sóc hoa màu, bảo đảm nông sản được thu hoạch kịp thời.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lóng Sập giúp nhân dân bản Lóng Sập thu hoạch ngô. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Đầu năm đến nay, lực lượng Bộ đội Biên phòng Sơn La đã huy động 1.263 ngày công giúp nhân dân; tham gia làm 5,8km đường giao thông; hỗ trợ thu hoạch, chăm sóc 31ha hoa màu và trồng rừng, khai hoang phục hóa 6ha.

Các cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Sơn La còn tham gia sửa chữa, làm mới 154 căn nhà, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt và ổn định cuộc sống cho người dân.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Chiềng On tuần tra biên giới. (Ảnh: QUÀNG HÙNG)

Cùng với hỗ trợ lao động, sản xuất, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La còn tổ chức khám, chữa bệnh cho 6.594 lượt người; cấp thuốc miễn phí với tổng trị giá 600 triệu đồng.

Các đơn vị còn tổ chức thăm hỏi, tặng quà trị giá 455 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng 14 căn nhà cho người nghèo ở khu vực biên giới và xây dựng 6 căn nhà đồng đội.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Sơn La hỗ trợ bữa ăn cho các cháu học sinh nghèo điểm trường Buốc Pát, xã Lóng Sập. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Những hoạt động đó không chỉ góp phần chia sẻ khó khăn với nhân dân, mà còn thể hiện trách nhiệm của người lính biên phòng trong tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố cơ sở chính trị và xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Cai cùng người dân dọn dẹp vệ sinh bản, nhằm tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. (Ảnh: QUÀNG HÙNG)

Thông qua những việc làm gần dân, sát dân, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Sơn La tiếp tục vun đắp tình đoàn kết quân dân, củng cố niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với lực lượng bảo vệ biên giới.

Những hoạt động nói trên cũng là nền tảng quan trọng để phát huy sức mạnh của nhân dân trong tham gia quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh, trật tự địa bàn, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.