Bộ đội Biên phòng sát cánh cùng nhân dân ứng phó với mưa lớn

Cán bộ Đồn Biên phòng Đức Minh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi phối hợp cùng các lực lượng sửa chữa nhà ở cho người dân xã Long Phụng. Ảnh: Văn Tánh

Trước diễn biến phức tạp của mưa lớn, Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng đã kịp thời gửi công điện đến các đơn vị Bộ đội Biên phòng từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, yêu cầu thực hiện nghiêm các chỉ đạo đã ban hành, theo dõi sát tình hình thời tiết và rà soát, bổ sung phương án ứng phó với từng địa bàn.

Thực hiện công điện, các đơn vị Bộ đội Biên phòng duy trì nghiêm chế độ trực, cơ động ngay khi phát sinh tình huống. Cùng với việc chuẩn bị lực lượng, phương tiện, các đơn vị tiếp tục tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp các cơ quan chức năng rà soát, xác định các khu vực trọng điểm thiên tai, các khu vực đã xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá, tuyến đê, kè, hồ, đập xung yếu, các khu vực ngập lụt, chia cắt.

Tại những vị trí nguy hiểm, các lực lượng phối hợp cắm biển cảnh báo, phân luồng giao thông ngăn người và phương tiện qua lại. Cán bộ, chiến sĩ hướng dẫn người dân nhận biết nguy cơ, chủ động phòng tránh. Khi có tình huống, các đơn vị phải khẩn trương điều động lực lượng, phương tiện, phối hợp với địa phương và lực lượng chức năng đưa nhân dân đến nơi an toàn và giúp dân khắc phục hậu quả.

Trong đợt mưa lớn này, Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố đã cử hơn 150 cán bộ, chiến sĩ tham gia giúp dân ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Trên tuyến biên giới đất liền tỉnh Quảng Trị, từ tối 9/11 đến sáng 10/11, mưa lớn gây ngập 10 điểm tại các xã Kim Ngân, Lìa, Tà Rụt, Đakrông và La Lay. Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các đơn vị thường xuyên theo dõi, nắm chắc diễn biến thời tiết; thông báo cho chủ tàu, thuyền trưởng chủ động phòng, chống và xây dựng phương án ứng phó với thời tiết cực đoan.

Đồng thời, duy trì 372 cán bộ, chiến sĩ cùng 28 phương tiện sẵn sàng làm nhiệm vụ, triển khai 10 tổ công tác với 27 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng thiết lập cảnh báo tại những khu vực ngập lụt, sạt lở. Các đơn vị cũng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân không lưu thông qua những vị trí nguy hiểm, không ra suối đánh bắt cá, không đi vào rừng khi thời tiết đang mưa lũ, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho nhân dân trên địa bàn biên giới.

Sóng to, gió lớn cũng gây sự cố tại khu vực cảng. Tối 9/11, tàu Seatrek, quốc tịch Singapore, chở 60.680 tấn than cung cấp cho Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch, bị đứt hệ thống dây neo khi vào cảng bốc dỡ. Ngay sau khi nhận được thông tin, Đồn Biên phòng Roòn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cử 5 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với đại diện Cảng vụ Hàng hải Hòn La và công nhân cảng nhiệt điện xử lý sự cố. Đến 21 giờ cùng ngày, hệ thống dây neo được khắc phục, bảo đảm an toàn cho tàu. Đơn vị tiếp tục giữ liên lạc với tàu và cảng vụ để phối hợp xử lý nếu có tình huống phát sinh.

Tại thành phố Huế, tối 9/11, nước dâng nhanh gây ngập cục bộ ở thôn Hồng Hạ 1, xã A Lưới 5. Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hương Nguyên, Bộ đội Biên phòng thành phố Huế phối hợp với các lực lượng di dời 10 hộ với 40 nhân khẩu đến nơi an toàn. Từ chiều cùng ngày, trên tuyến biển, các lực lượng chức năng thành phố Huế đã tổ chức kêu gọi, hướng dẫn toàn bộ 1.123 phương tiện tàu thuyền vào nơi neo đậu. Bộ đội Biên phòng thành phố Huế duy trì 420 cán bộ, chiến sĩ cùng 32 phương tiện thường trực, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; chỉ đạo các đơn vị chủ động nắm chắc tình hình thời tiết, địa bàn, phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng rà soát những khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở để kịp thời triển khai phương án ứng phó.

Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Nha Trang, Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa tuyên truyền cho ngư dân trên vịnh Nha Trang chủ động ứng phó với thời tiết xấu. Ảnh: Văn Tân

Ở Khánh Hòa, công tác phòng ngừa được triển khai ngay tại các khu neo đậu. Sáng 11/11, tại cảng cá Hòn Rớ, nơi có hơn 1.500 tàu thuyền thường xuyên ra vào, neo đậu và tránh trú bão, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Nha Trang, Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa hướng dẫn ngư dân kiểm tra hệ thống dây neo, gia cố phương tiện, chọn vị trí neo đậu phù hợp để tránh va đập, đứt dây neo. Các chủ tàu được nhắc kiểm tra tình trạng kỹ thuật, áo phao, dụng cụ cứu sinh và thiết bị thông tin liên lạc, tránh ra khơi khi thời tiết diễn biến phức tạp. Trên vịnh Nha Trang, đơn vị hướng dẫn các hộ nuôi trồng thủy sản gia cố lồng bè, kiểm tra hệ thống neo giữ và chuẩn bị phương tiện di chuyển đến nơi tránh trú an toàn khi cần thiết.

Tại khu vực Cửa Lở (thôn Tân Mỹ, xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi), nước lũ từ thượng nguồn đổ về hạ lưu sông Vệ làm sạt lở một đoạn bờ sông dài khoảng 200m, lấn sâu vào bờ khoảng 30m. Triều cường và sóng biển dâng cao cũng làm bờ biển bị bào mòn, đe dọa tài sản và sinh kế của người dân. Sáng 11/11, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đã cử cán bộ, chiến sĩ có mặt tại Cửa Lở, cùng chính quyền xã An Phú và các lực lượng kiểm tra hiện trường. Đơn vị giúp các hộ người dân chuyển tài sản, trục vớt, đưa ghe, thuyền đến vị trí an toàn. Do sạt lở có thể tiếp diễn, đơn vị khuyến cáo bà con tránh xa những đoạn bờ sông, bờ biển đang sạt lở và chuẩn bị di dời người, tài sản khi cần thiết.

Cũng tại Quảng Ngãi, khoảng 20 giờ ngày 10/11, lốc xoáy làm 22 nhà ở tại thôn An Chuẩn, xã Long Phụng bị tốc mái. Đồn Biên phòng Đức Minh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi huy động cán bộ, chiến sĩ cùng chính quyền, lực lượng vũ trang địa phương giúp các gia đình sửa chữa nhà ở để sớm ổn định sinh hoạt.

Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến 17 giờ ngày 11/11, mưa lớn và các hình thái thiên tai đi kèm đã làm 2 người bị thương; 38 nhà bị tốc mái, hư hỏng, 11 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở; gây ngập 126ha rau màu và các cây trồng khác, làm 9.850 con gia cầm chết hoặc bị cuốn trôi và gây tràn 78,8ha ao nuôi thủy sản. Nhiều tuyến giao thông xuất hiện các điểm sạt lở, ngập úng.

Tuấn Khang (tổng hợp)