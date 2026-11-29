Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng An Hải và các lực lượng hỗ trợ người dân đi qua những khu vực bị ngập. Ảnh: Ngọc Lân.

Tại xã Hòa Xuân, mưa lớn khiến nhiều tuyến đường qua các thôn Thạch Tuân, Bàn Thạch, Phước Giang ngập dưới 20cm; riêng thôn Hiệp Đồng có nơi ngập khoảng 60cm, gây khó khăn cho việc đi lại. Trước tình hình đó, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Rô đã cử cán bộ, chiến sĩ tuyên truyền, vận động ngư dân đưa tàu thuyền vào nơi neo đậu an toàn; hỗ trợ người dân tại các khu vực ngập sâu và tổ chức chốt chặn tại những điểm có nguy cơ mất an toàn. Đến nay, toàn bộ 69 tàu cá trên địa bàn đã được đưa vào nơi neo đậu an toàn.

Tại xã Ô Loan, Đồn Biên phòng An Hải phối hợp với lực lượng công an, quân sự địa phương tổ chức chốt chặn tại khu vực suối Ré, đoạn đường liên thôn từ thôn Tân An lên Quốc lộ 1A. Cùng với đó, lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn người dân không đi qua những khu vực ngập sâu, đề phòng nguy hiểm do nước lũ.

Tại phường Xuân Đài, trước nguy cơ sạt lở đất do mưa lớn kéo dài, Đồn Biên phòng Xuân Đài phối hợp với chính quyền địa phương đến từng hộ gia đình tuyên truyền, vận động 3 hộ dân nằm trong khu vực nguy hiểm di dời đến trụ sở khu phố An Bình Thạnh. Đến 16 giờ ngày 28/11, toàn bộ các hộ dân đã được đưa đến nơi an toàn.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng An Hải và các lực lượng hỗ trợ người dân đi qua những khu vực bị ngập. Ảnh: Ngọc Lân.

Các phường Tuy Hòa, Bình Kiến và Phú Yên, mưa lớn từ chiều tối 27/11 đến ngày 28/11 khiến nhiều khu vực trũng thấp thuộc các tổ dân phố Đông Bình, Phước Khánh, Vĩnh Phú (phường Tuy Hòa), Cẩm Thọ, Hòa Kiến (phường Bình Kiến) ngập từ 20-40cm. Đồn Biên phòng Tuy Hòa đã phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra các khu vực bị ngập, nắm tình hình, tuyên truyền và hướng dẫn người dân đi lại an toàn. Riêng tại phường Phú Yên, tình hình cơ bản ổn định, tàu cá trên địa bàn đã vào nơi neo đậu an toàn.

Bộ đội Biên phòng và chính quyền địa phương xã Hòa Xuân cắm biển cảnh báo để bảo đảm an toàn cho người dân. Ảnh: Ngọc Lân.

Hiện các đơn vị Bộ đội Biên phòng tiếp tục duy trì lực lượng trực, theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động rà soát những khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở, sẵn sàng lực lượng và phương tiện hỗ trợ nhân dân khi có tình huống xảy ra.

Đáng chú ý, dù mưa lớn gây ngập cục bộ tại nhiều địa bàn, đến thời điểm báo cáo, các khu vực nêu trên chưa ghi nhận thiệt hại về người. Sự chủ động, kịp thời của cán bộ, chiến sĩ biên phòng cùng các lực lượng chức năng đang góp phần hạn chế rủi ro, bảo vệ an toàn cho người dân trước diễn biến phức tạp của mưa lũ.