Bộ đội Biên phòng Quảng Trị tổ chức 'Đêm hội trăng rằm' tại 36 điểm trường vùng biên giới

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và các đại biểu tặng quà cho các em học và trường học ở Hóa Sơn. (Ảnh: HG)

Chương trình mang đến không khí Tết Trung thu vui tươi, ấm áp cho trẻ em vùng biên giới. Ban tổ chức trao hàng nghìn suất quà, 10 suất học bổng và 10 xe đạp, với tổng trị giá hơn 250 triệu đồng, tặng các em thiếu niên, nhi đồng và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Kim Điền.

Phát biểu chia vui với hàng trăm trẻ em đến dự chương trình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Hoàng Xuân Tân nhấn mạnh, mỗi mùa Trung thu là dịp để các cấp, ngành và toàn xã hội dành sự quan tâm, chăm lo nhiều hơn cho trẻ em - những chủ nhân tương lai của quê hương, đất nước. Đối với trẻ em ở khu vực biên giới, nơi điều kiện còn nhiều khó khăn, sự quan tâm, động viên càng có ý nghĩa thiết thực.

Theo đồng chí Hoàng Xuân Tân, thời gian qua, các chương trình “Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn Biên phòng”, cùng các hoạt động vui Tết Trung thu, trao học bổng, sách vở và đồ dùng học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em vùng sâu khu vực biên giới đã trở thành những việc làm thiết thực của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đối với trẻ em và đồng bào vùng biên giới.

Qua đó, các hoạt động không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn góp phần động viên, tiếp thêm niềm tin, nghị lực để các em vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Các đại biểu tặng xe đạp cho học sinh. (Ảnh: HG)

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cũng mong muốn các em luôn chăm ngoan, học tập tốt, biết yêu thương và nỗ lực vượt qua khó khăn để thực hiện những ước mơ của mình; đồng thời hy vọng khi trưởng thành, các em sẽ tiếp tục hướng về quê hương, góp sức xây dựng bản làng ngày càng phát triển.

Trong khuôn khổ chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” năm 2026, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị tổ chức các hoạt động tại 36 điểm trường trên địa bàn biên giới, trao 13.500 suất quà, 136 suất học bổng, 24 xe đạp, 350 bộ quần áo, 1 tấn gạo và 200 thùng mì tôm… với tổng trị giá gần 1,5 tỷ đồng.

Những hoạt động thiết thực này góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho trẻ em vùng biên giới; đồng thời tăng cường tình đoàn kết quân dân, chung tay bảo vệ sự bình yên cho biên cương Tổ quốc.