Bộ đội Biên phòng Quảng Trị thu giữ 36 tấn đường nhập lậu

Tang vật là đường kính do Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo bắt giữ chờ xử lý. (Ảnh: Biên phòng Quảng Trị)

Trong các ngày 19 và 21/10, đơn vị đã phát hiện, lập biên bản đối với bà Nguyễn Thị Hoa, sinh năm 1978, trú tổ dân phố 3, phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị và ông Trần Minh Thỏa, sinh năm 1994, trú thôn 6 Quỳnh Hoa, xã Quỳnh Sơn, tỉnh Nghệ An về hành vi “Kinh doanh hàng hóa nhập lậu”.

Tang vật thu giữ gồm 42 bao đường kính trắng, có tổng trọng lượng 2,1 tấn, trị giá ước tính khoảng 23,6 triệu đồng. Hai vụ việc đang được đơn vị xử lý theo quy định của pháp luật.

Số lượng đường kính nhập lậu bị cơ quan chức năng Quảng Trị thu giữ. (Ảnh: Biên phòng Quảng Trị)

Từ tháng 7/2026 đến nay, đơn vị đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 33 vụ với 33 đối tượng, thu giữ tổng cộng 36 tấn đường kính. Trong đó, xử phạt vi phạm hành chính 27 vụ với 27 đối tượng, tổng số tiền phạt 304 triệu đồng; 6 vụ còn lại đang được tiếp tục điều tra, xác minh và xử lý theo quy định.

Thời gian tới, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn, tuần tra, kiểm soát, chủ động phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại. Qua đó, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, ổn định thị trường và giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới.