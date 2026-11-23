Trước đó, đoàn đã tiến hành kiểm tra tại các đồn Biên phòng: Cửa khẩu cảng Gianh, Làng Mô, Cửa khẩu quốc tế La Lay và Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo.

Báo cáo với đoàn kiểm tra, Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, năm 2026, đơn vị đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời xử lý các vụ việc phát sinh, không để bị động, bất ngờ.

Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

Công tác tuần tra, kiểm soát, bảo vệ đường biên, mốc quốc giới và vùng biển được duy trì nghiêm túc. Hoạt động đối ngoại biên phòng, phối hợp tuần tra song phương với lực lượng bảo vệ biên giới Lào được triển khai thường xuyên. Đáng chú ý, cuộc diễn tập liên hợp đánh bắt tội phạm mua bán, vận chuyển ma túy có vũ khí qua biên giới “Cha Lo - Na Phàu 2026” được tổ chức chặt chẽ, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Trong công tác huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, đơn vị triển khai nghiêm kế hoạch huấn luyện chiến đấu năm 2026, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Công tác huấn luyện, kiểm tra bắn đạn thật được tổ chức đúng kế hoạch, kết quả đạt khá, bảo đảm an toàn.

Trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, trong năm 2026, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã xây dựng 37 kế hoạch đấu tranh chuyên án, vụ án và kế hoạch cao điểm; chủ trì, phối hợp phát hiện, bắt giữ, xử lý 630 vụ với 694 đối tượng. Trong đó, đấu tranh thành công 14 chuyên án, 34 vụ án, khởi tố 44 vụ với 56 đối tượng.

Thành viên đoàn kiểm tra hồ sơ, tài liệu nghiệp vụ.

Tang vật thu giữ gồm 18.785 viên và 28,6 gram ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng, 7 viên đạn, 30 tấn pháo nổ các loại, 375,12 gram vàng, 67.250kg đường, 6.931,7 lít xăng và 48.899,3 lít dầu cùng nhiều phương tiện, tang vật khác. Đơn vị xử phạt vi phạm hành chính 532 vụ với 573 đối tượng, thu nộp ngân sách trên 3,1 tỷ đồng; thanh lý, sung công quỹ Nhà nước trên 1,3 tỷ đồng.

Công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cũng được triển khai tích cực. Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức 74 tổ với 526 lượt cán bộ, chiến sĩ và 12 lượt phương tiện tham gia tìm kiếm người mất tích, cứu người đuối nước, chữa cháy rừng, cháy tàu cá và hỗ trợ nhân dân tại các khu vực ngập lụt. Đồng thời, triển khai 9 tổ công tác với 87 cán bộ, chiến sĩ giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai, di dời 552 hộ với 2.048 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Cùng với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, công tác vận động quần chúng, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân tiếp tục được chú trọng. Trong năm, đơn vị tham mưu thành lập 38 tập thể tự quản đường biên, mốc quốc giới, 217 tổ tự quản an ninh, trật tự và 98 tổ tàu thuyền đoàn kết trên biển.

Hiện có 20 cán bộ, chiến sĩ tham gia cấp ủy xã, phường; 13 đồng chí tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 9 đồng chí là đại biểu HĐND cấp xã. Toàn đơn vị có 101 đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ thôn, bản; 490 đảng viên phụ trách 1.861 hộ gia đình.

Các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ học sinh vùng biên tiếp tục được duy trì. Bộ đội Biên phòng tỉnh đang đỡ đầu 197 học sinh thuộc chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” và 370 học sinh thuộc Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”, trong đó có 13 học sinh người Lào.

Phát biểu kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Trần Hải Bình ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị và các đơn vị trực thuộc trong triển khai nhiệm vụ, chuẩn bị nội dung phục vụ kiểm tra. Đồng thời, biểu dương những kết quả nổi bật trong công tác huấn luyện, đấu tranh phòng, chống tội phạm, đối ngoại biên phòng và vận động quần chúng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đoàn kiểm tra cũng chỉ ra một số hạn chế, tồn tại, đồng thời đề nghị đơn vị tiếp tục rà soát, khắc phục, phát huy ưu điểm, nâng cao chất lượng các mặt công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.