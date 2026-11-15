Bộ đội Biên phòng Quảng Trị: Hỗ trợ tàu cá gặp nạn vào bờ an toàn

Tàu cá do ông Võ Văn Huấn, sinh năm 1977, trú tại thôn An Đức, xã Cửa Tùng làm chủ. Tàu có chiều dài 14,8m, công suất máy 45CV. Phương tiện xuất bến lúc 14 giờ ngày 13-11 để khai thác hải sản trên biển. Đến khoảng 8 giờ ngày 15-11, trên đường trở về đất liền, khi cách bờ biển Cửa Tùng gần 3 hải lý, tàu bị sóng lớn đánh hư hỏng nặng, ảnh hưởng đến khả năng di chuyển, đe dọa an toàn của ngư dân.

Lực lượng chức năng và người dân xã Cửa Tùng (tỉnh Quảng Trị) hỗ trợ đưa tàu cá gặp nạn vào bờ an toàn.

Nhận được thông tin, Bộ đội Biên phòng phối hợp với chính quyền xã Cửa Tùng, tổ tàu thuyền an toàn và ngư dân địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp hỗ trợ. Các lực lượng tiếp cận phương tiện, phối hợp đưa tàu vào bờ, bảo đảm an toàn cho người, hạn chế thiệt hại về tài sản. Đến 12 giờ 30 phút cùng ngày, tàu cá được đưa vào bờ an toàn. Vụ việc không gây thiệt hại về người, song phương tiện bị hư hỏng nặng.

Chính quyền xã Cửa Tùng tổ chức thăm hỏi, động viên chủ tàu và ngư dân; nắm tình hình thiệt hại, động viên gia đình khắc phục khó khăn, sửa chữa phương tiện để sớm ổn định hoạt động khai thác hải sản.

Trước diễn biến thời tiết bất lợi trên biển dịp cuối năm, chính quyền địa phương khuyến cáo ngư dân thường xuyên theo dõi dự báo, cảnh báo gió mạnh, sóng lớn; kiểm tra tình trạng kỹ thuật của tàu, máy móc, thiết bị thông tin liên lạc, dụng cụ cứu sinh trước khi ra khơi; không chủ quan khi hoạt động trong điều kiện thời tiết xấu.