Bộ đội Biên phòng Quảng Trị hỗ trợ các ngư dân gặp nạn trên biển

Quân y Đồn Biên phòng Lý Hòa kiểm tra sức khỏe cho ngư dân Nguyễn Tiến Châu khi vừa được tàu cá Quảng Bình cứu nạn đưa vào bờ. (Ảnh: HN)

Trước đó, lúc 5 giờ 30 phút ngày 15/10, Đồn Biên phòng Lý Hòa nhận được tin báo của ông Nguyễn Xuân Thắng, trú tại thôn Thượng Hòa, xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị, chủ tàu cá QB 22313-TS về việc cứu nạn ngư dân Nguyễn Tiến Châu (sinh năm 1970, trú tại xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh) khi đang trôi dạt trên thuyền thúng, cách bờ khoảng 5-6 hải lý.

Được tàu bạn cứu sống, ông Nguyễn Tiến Châu cho biết, chiều 13/10, từ tàu cá HT-30421-TS, ông lên thuyền thúng câu mực thì bị sóng đánh trôi dạt, trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Đến sáng sớm nay, ông mới được tàu cá QB 22313-TS phát hiện, cứu vớt.

Sau khi tàu cá QB 22313-TS của ông Nguyễn Xuân Thắng cập bến khu vực cửa sông Lý Hòa, Đồn Biên phòng Lý Hòa cử tổ công tác, trong đó có quân y, tiếp nhận, thăm khám sức khỏe và động viên ngư dân vừa được cứu. Đơn vị liên lạc với gia đình và Ủy ban nhân dân xã Thiên Cầm để thân nhân đến đón ông Châu về nhà.

Quân y Đồn Biên phòng Roòn sơ cứu cho thuyền viên bị thương nặng khi đánh bắt thủy sản trên biển. (Ảnh: HN)

Cùng thời điểm, Đồn Biên phòng Roòn nhận thông tin từ tàu cá QB-93186-TS về sự cố đứt dây tời, khiến dây văng trúng mặt thuyền viên N.V.D. (sinh năm 1987, trú tại xã Hòa Trạch, tỉnh Quảng Trị) làm gãy xương gò má trái và vết thương hở dài khoảng 10cm. Ngay sau sự việc, thuyền trưởng điều khiển tàu khẩn trương vào bờ, đồng thời thông báo Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Hòn La thuộc Đồn Biên phòng Roòn để được hỗ trợ.

Đến 0 giờ ngày 15/10, khi tàu cập cảng cá Quảng Đông, đơn vị cử lực lượng quân y phối hợp gia đình sơ cứu, hỗ trợ đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.