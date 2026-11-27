Đổi mới cách truyền tải thông tin pháp luật

Địa bàn biên giới Quảng Trị có nhiều khu vực địa hình chia cắt, giao thông khó khăn; trình độ dân trí và khả năng tiếp cận thông tin của người dân không đồng đều. Vì vậy, bên cạnh lựa chọn nội dung thiết thực, việc đổi mới hình thức truyền tải có ý nghĩa quan trọng, giúp thông tin pháp luật đến gần hơn với người dân.

Cán bộ Bộ đội Biên phòng hướng dẫn người dân tìm hiểu tài liệu tuyên truyền, giúp các quy định pháp luật được truyền tải trực quan, dễ hiểu. (Ảnh: BĐBP tỉnh Quảng Trị)

Thay vì chỉ tổ chức hội nghị, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị kết hợp nhiều hình thức tuyên truyền như gặp gỡ trực tiếp, phát thanh địa phương, cấp phát tài liệu và sử dụng các phương tiện truyền thông trực quan.

Theo Đại tá Ngô Minh Điền, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, trong năm 2026, các đơn vị đã tuyên truyền qua hệ thống phát thanh địa phương và các mô hình “Tiếng loa Biên phòng”, “Truyền thanh bản xa” với tổng thời lượng 2.224 giờ; cấp phát 5.552 tờ rơi, tờ gấp.

Bộ đội Biên phòng đổi mới cách tuyên truyền để người dân dễ hiểu, dễ nhớ và vận dụng pháp luật vào cuộc sống. (Ảnh: BĐBP tỉnh Quảng Trị)

Cùng với các hình thức truyền thông tại cơ sở, công tác tuyên truyền còn được mở rộng trên môi trường số. Trong năm 2026, các trang, nhóm của Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh và các đơn vị cơ sở đã đăng tải, chia sẻ hơn 1.836 tin, bài, video, thu hút 39.822 lượt thích, chia sẻ, 989 lượt bình luận và hơn 825.896 lượt tiếp cận.

Đại tá Ngô Minh Điền, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, cùng cán bộ kiểm tra, hướng dẫn kỹ thuật trồng cây, hỗ trợ phát triển sinh kế cho người dân vùng biên. (Ảnh: BĐBP tỉnh Quảng Trị)

Đáng chú ý, các đơn vị còn nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng video bằng trí tuệ nhân tạo (AI) và infographic số để truyền tải nội dung pháp luật trực quan, sinh động, dễ tiếp nhận. Việc kết hợp tuyên truyền trực tiếp với các nền tảng số giúp thông tin pháp luật có thêm kênh tiếp cận, mở rộng khả năng lan tỏa đến người dân.

Tại bản Hoá Sơn, xã Kim Điền, ông Đinh Văn Chờ được người dân tin tưởng bởi sự gần gũi, trách nhiệm và gương mẫu. Là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, ông thường xuyên lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng để kịp thời vận động bà con.

Ông Chờ phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật; nhắc nhở thanh niên tránh xa ma túy, không tảo hôn, không vi phạm pháp luật. Ông cũng vận động bà con tự giác giao nộp vũ khí tự chế, tích cực tham gia giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương.

Từ thực tiễn địa bàn, ông Đình Minh Nam, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Điền cho rằng, rào cản ngôn ngữ là một trong những nguyên nhân khiến việc tiếp nhận thông tin pháp luật của một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế. Vì vậy, tuyên truyền bằng tiếng dân tộc không đơn thuần là chuyển ngữ các quy định pháp luật mà quan trọng hơn là phải giải thích theo cách gần gũi, dễ hiểu, giúp người dân biết cách vận dụng vào những vấn đề cụ thể trong cuộc sống.

Ông Đình Minh Nam, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Điền, trao đổi về giải pháp đổi mới công tác tuyên truyền pháp luật phù hợp với đồng bào dân tộc thiểu số. (Ảnh: M.P)

Ông Nam đề xuất xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật biết tiếng dân tộc; lựa chọn cán bộ, công chức, giáo viên, hòa giải viên, đoàn viên, hội viên và người có uy tín có khả năng sử dụng tiếng dân tộc để bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng tuyên truyền. Từ đó, có thể hình thành các nhóm tuyên truyền viên pháp luật song ngữ ở cấp xã và thôn, bản. Trong đó, người có kiến thức pháp luật phối hợp với người sử dụng thành thạo tiếng dân tộc để truyền đạt nội dung chính xác, dễ hiểu và phù hợp với từng cộng đồng.

Hướng đến cách tuyên truyền dễ hiểu, dễ thực hiện

Bên cạnh ứng dụng công nghệ, Bộ đội Biên phòng chú trọng đổi mới phương pháp truyền đạt. Nội dung được lựa chọn theo từng nhóm đối tượng, gắn với những vấn đề thường phát sinh trong đời sống và hoạt động tại địa bàn.

Người dân vùng biên tham gia tìm hiểu kiến thức pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật trong cộng đồng. (Ảnh: BĐBP tỉnh Quảng Trị)

Đối với đồng bào sử dụng tiếng dân tộc, các đơn vị chú trọng phát huy vai trò của cán bộ biết tiếng dân tộc và người có uy tín để hỗ trợ truyền đạt. Với từng hộ gia đình hoặc trường hợp có nguy cơ vi phạm, cán bộ trực tiếp gặp gỡ, giải thích và hướng dẫn cụ thể.

Đại tá Ngô Minh Điền cho rằng, tuyên truyền cần chuyển từ cách truyền đạt một chiều sang đối thoại, giải đáp và hướng dẫn để người dân hiểu, tự giác thực hiện. Nội dung phải ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm; đồng thời tôn trọng những phong tục tốt đẹp của đồng bào.

Thông qua các buổi tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị giúp người dân hiểu rõ hơn về chủ quyền biên giới, nâng cao ý thức trách nhiệm trong xây dựng và bảo vệ biên giới Việt Nam - Lào. (Ảnh: M.P)

Đổi mới phương thức tuyên truyền không đơn thuần là sử dụng thêm công nghệ hay tăng số lượng tài liệu. Điều quan trọng là lựa chọn cách truyền tải phù hợp với từng địa bàn, từng nhóm người dân và từng vấn đề pháp luật cụ thể.

Khi thông tin pháp luật được truyền tải đúng cách, người dân có thêm điều kiện tiếp cận, hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình. Đây cũng là hướng Bộ đội Biên phòng Quảng Trị tiếp tục thực hiện nhằm nâng cao chất lượng phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân tham gia giữ gìn an ninh, trật tự và bảo vệ chủ quyền biên giới.