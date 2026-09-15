Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi đón nhận Huân chương Chiến công hạng Ba

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Vũ Quốc Ân trao Huân chương Chiến công hạng Ba tặng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi. (Ảnh: VĂN CHƯƠNG)

Dự và phát biểu chỉ đạo có Thiếu tướng Vũ Quốc Ân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng; đồng chí Y Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

Cùng dự có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hương, Phó Tư lệnh Quân khu 5; Thiếu tướng Văn Ngọc Quế, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng; Đại tá Trần Văn Le, Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng; đại biểu lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và thành phố Đà Nẵng; đại biểu lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân các xã, phường biên giới của tỉnh Quảng Ngãi.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã báo cáo bằng hình ảnh những thành tích nổi bật của Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới và đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Thiếu tướng Vũ Quốc Ân trao lẵng hoa của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi. (Ảnh: VĂN CHƯƠNG)

Thời gian qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp lực lượng Cảnh sát biển, Công an và Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền trung (Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) đấu tranh, bắt nhiều vụ mua bán trái phép chất ma túy và vật liệu nổ.

Trong đó, nổi bật là kết quả đấu tranh thành công Chuyên án QNg 226, bắt giữ đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép vật liệu nổ trên địa bàn biên giới tỉnh Quảng Ngãi. Theo đó, Chuyên án được phá vào ngày 18/4, bắt giữ 1 đối tượng, thu giữ 377kg thuốc nổ. Mở rộng đấu tranh chuyên án, lực lượng chức năng bắt giữ các đối tượng liên quan đường dây mua bán thuốc nổ ra đảo Lý Sơn.

Trước đó, ngày 15/3, tại đảo Lý Sơn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi phối hợp Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt quả tang một đối tượng cư trú tại đặc khu Lý Sơn đang vận chuyển trái phép 97kg thuốc nổ. Từ đối tượng này, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi lập kế hoạch mở rộng điều tra, xác minh, bóc gỡ đường dây mua bán chất nổ phục vụ đánh bắt hải sản của ngư dân địa phương. Đường dây mua bán thuốc nổ được tổ chức khép kín, do các đối tượng chân rết từ Quảng Trị, trung chuyển qua địa bàn thành phố Huế, Đà Nẵng vào địa bàn Quảng Ngãi.

Gần đây nhất, ngày 28/8, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi phối hợp Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền trung bắt quả tang hai đối tượng vận chuyển trái phép 28,5kg ma túy các loại tại xã Dục Nông, tỉnh Quảng Ngãi.

Với thành tích đặc biệt xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, tập thể Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi và 2 cá nhân là Đại tá Lê Quốc Việt, Chỉ huy trưởng, và Thiếu tá Nguyễn Hà Phương, Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hương và đồng chí Y Ngọc trao Huân chương Chiến công hạng Ba tặng 2 cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. (Ảnh: VĂN CHƯƠNG)

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Vũ Quốc Ân đã trao Huân chương Chiến công hạng Ba tặng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hương, Phó Tư lệnh Quân khu 5 cùng Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Y Ngọc đã trao Huân chương Chiến công hạng Ba cho 2 cán bộ thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi: Đại tá Lê Quốc Việt (Chỉ huy trưởng) và Thiếu tá Nguyễn Hà Phương (Đội phó Đặc nhiệm, Phòng Nghiệp vụ) vì có thành tích đặc biệt xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Y Ngọc nhấn mạnh, việc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi và 2 cá nhân được đón nhận Huân chương Chiến công hạng Ba là niềm vinh dự, tự hào, đồng thời là nguồn động viên để cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

Đồng chí Y Ngọc đề nghị Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục nâng cao khả năng dự báo, tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa; kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm và chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); tích cực thực hiện công tác đối ngoại biên phòng, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hương, Đảng ủy viên, Phó Tư lệnh Quân khu 5 trao lẵng hoa của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tặng Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi. (Ảnh: VĂN CHƯƠNG)

Thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Thiếu tướng Vũ Quốc Ân biểu dương cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đã đạt được những chiến công xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Những chiến công khẳng định tinh thần kiên quyết, bền bỉ của lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi. Đặc biệt, Chuyên án QNg 226 không chỉ thể hiện sự mưu trí, dũng cảm và bảo đảm an toàn tuyệt đối, mà quá trình phá án còn có hàm lượng nghiệp vụ rất cao, từ khâu nắm tình hình đến triển khai tác chiến đều được thực hiện hết sức bài bản.

Thiếu tướng Vũ Quốc Ân đánh giá cao nỗ lực của đơn vị trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm của Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi trong 6 tháng đầu năm đạt kết quả vượt bậc so với các năm trước, nổi bật là việc xác lập 7 chuyên án và đấu tranh triệt phá thành công 6 chuyên án.