Lực lượng chức năng thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa làm việc với đối tượng. Ảnh: Văn Tân

Khánh Hòa: Bắt giữ 2 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy

Thực hiện kế hoạch tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên khu vực biên giới biển, cửa khẩu cảng, khoảng 12 giờ 50 phút ngày 18/11, tổ tuần tra Đồn Biên phòng Vĩnh Lương phối hợp với Phòng Nghiệp vụ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa và Công an phường Hòa Thắng tuần tra, kiểm soát địa bàn. Khi đến khu vực gần Nhà sinh hoạt cộng đồng tổ dân phố Tiên Du, phường Hòa Thắng, lực lượng phối hợp phát hiện Hồ Thị Thảo Vy (sinh năm 1992, trú tại tổ dân phố Tiên Du, phường Hòa Thắng, tỉnh Khánh Hòa) và Phạm Văn Trọng (sinh năm 1995, trú tại thôn Phú Hữu, xã Nam Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 2 đoạn ống nhựa hàn kín hai đầu, bên trong chứa tinh thể màu trắng do Trọng cất giấu trong người. Trọng khai số tinh thể trên là ma túy đá vừa mua của Vy với giá 380.000 đồng. Vy thừa nhận vừa bán 2 tép ma túy đá cho Trọng với số tiền trên.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng khám xét khẩn cấp nơi ở của Vy, thu giữ 1 bịch nilon kích thước 3x5 cm và 4 ống hút nhựa dài khoảng 20 cm, bên trong chứa tinh thể màu trắng mà Vy khai là ma túy đá. Lực lượng chức năng còn thu giữ 1 cân tiểu ly dùng để phân chia ma túy bán. Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. (Văn Tân)

Gia Lai: Ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 2 đối tượng

Ngày 19/11, Đồn Biên phòng Tam Quan Nam, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét khẩn cấp đối với 2 đối tượng liên quan đến hành vi tàng trữ, mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn.

Cán bộ Đồn Biên phòng Tam Quan Nam ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét nơi ở đối tượng. Ảnh: Công Cường

Thực hiện kế hoạch cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm, lúc 1 giờ 30 phút ngày 19/11, tổ công tác Đồn Biên phòng Tam Quan Nam chủ trì, phối hợp với Đội Đặc nhiệm, Phòng Nghiệp vụ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tuần tra bảo vệ địa bàn. Khi đến đường Quang Trung, thuộc tổ dân phố Công Thạnh, phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai, tổ công tác phát hiện một nam thanh niên ngồi trên xe máy biển kiểm soát 77C1-94349 có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Người này khai tên là Trần Quang Nghị (31 tuổi, trú tại tổ dân phố Phổ Châu, phường Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi) và thừa nhận vừa sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại Đồn Biên phòng Tam Quan Nam, Nghị khai đã sử dụng ma túy tại nhà riêng vào trưa 18/11 và đang cất giấu 1 gói ma túy đá cùng 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy tại nhà cha ruột ở cùng địa phương. Theo lời khai của Nghị, số ma túy này được mua của Huỳnh Văn Việt (35 tuổi, trú tại tổ dân phố Tân Thành, phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai).

Mở rộng điều tra, tổ công tác triệu tập Việt đến làm việc. Việt thừa nhận ngày 13/11 đã giao 2 gói ma túy đá cho Nghị tại một quán cà phê thuộc tổ dân phố Phổ Châu, phường Sa Huỳnh. Việt cũng tự nguyện khai báo và giao nộp thêm 1 gói ma túy đá. Kết quả xét nghiệm nhanh bằng que thử cho thấy cả Nghị và Việt đều dương tính với Methamphetamine.

Đồn Biên phòng Tam Quan Nam đã lập biên bản, ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp để tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. (Công Cường)

Quảng Trị: Bắt quả tang 1 đối tượng tàng trữ 198 viên ma túy tổng hợp

Ngày 16/11, tại xã Lìa, tỉnh Quảng Trị, các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị (Đội Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm thuộc Phòng Nghiệp vụ, Đồn Biên phòng Thuận, Đội Trinh sát đặc nhiệm thuộc Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động 2) phối hợp với Công an xã Lìa phát hiện, bắt quả tang Đào Văn Mẫn (sinh năm 2004, trú tại xã Ba Lòng, tỉnh Quảng Trị) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng Đào Văn Mẫn cùng tang vật bị lực lượng phối hợp bắt giữ. Ảnh: Hoài Nam

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 198 viên ma túy tổng hợp và 1 xe máy.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, Đồn Biên phòng Thuận đã phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra, khám xét nơi ở của đối tượng, củng cố hồ sơ và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. (Hoài Nam)

Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ bắt 2 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 24/11, Trung tá Nguyễn Minh Thành, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Trung Bình, Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ 2 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy trên địa bàn xã Trần Đề, thành phố Cần Thơ.

Tổ công tác Đồn Biên phòng Trung Bình lấy lời khai đối tượng. Ảnh: Văn Long

Trước đó, vào lúc 12 giờ 30 phút ngày 23/11, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại khu vực ấp Giồng Chùa, xã Trần Đề, Tổ công tác Đồn Biên phòng Trung Bình phối hợp với Đội Đặc nhiệm, Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ và Công an xã Trần Đề phát hiện 2 phụ nữ đứng cạnh một xe mô tô biển kiểm soát 65B-AB 893.25 có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong hộp kẹo CoolAir để ở vị trí phía trước, bên phải xe mô tô có 3 bịch nilon được hàn kín, bên trong chứa tinh thể rắn màu trắng nghi là ma túy. Người điều khiển phương tiện là Bùi Thị Ngọc Duyên (sinh năm 2004, trú tại ấp Đầu Giồng, xã Trần Đề) khai nhận số tinh thể trên là ma túy dạng đá, do Duyên mua về để bán lại cho các đối tượng nghiện nhằm kiếm lời.

Tiếp tục kiểm tra đối với Trần Thị Kim Ngọc (sinh năm 2006, trú tại ấp Đầu Giồng, xã Trần Đề), là người ngồi phía sau xe, lực lượng chức năng phát hiện trong túi quần phía sau, bên phải có 1 bịch nilon được hàn kín, bên trong chứa tinh thể rắn màu trắng nghi là ma túy. Ngọc khai nhận số ma túy này do bạn trai tên Yến, quê An Giang, đưa đi mua của một người đàn ông tại khu vực cầu Mạc Đĩnh Chi, phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ cách đó 3 ngày để sử dụng; số còn lại được Ngọc cất giấu trong túi quần.

Căn cứ lời khai ban đầu của các đối tượng, Tổ công tác đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, đồng thời tiến hành các thủ tục điều tra theo quy định của pháp luật. (Văn Long)

TK (tổng hợp)