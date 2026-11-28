Ngày 28/11, Đồn Biên phòng Long Sơn - Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TPHCM phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Châu Pha và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Long Sơn (TPHCM) tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp năm 2026.

Đồn Biên phòng Long Sơn ký kết phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Long Sơn. Ảnh: Văn Danh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất các nội dung trong chương trình phối hợp, trong đó tập trung vào các nội dung trọng tâm: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; phối hợp thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó.

Lực lượng BĐBP và Mặt trận cơ sở cũng phối hợp vận động các nguồn lực hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà Đại đoàn kết, trao học bổng, phương tiện học tập và hỗ trợ sinh kế cho người dân. Đồng thời, phối hợp tổ chức các hoạt động chính trị, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, giáo dục truyền thống nhân các ngày lễ lớn của đất nước, Ngày truyền thống BĐBP, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và các sự kiện chính trị quan trọng của địa phương.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm bên tượng đài Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng trong khuôn viên Đồn Biên phòng Long Sơn. Ảnh: Văn Danh

Việc thống nhất chương trình phối hợp giữa Đồn Biên phòng Long Sơn với Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã Châu Pha và Long Sơn là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần cụ thể hóa chủ trương xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa MTTQ với lực lượng vũ trang.

Qua đó, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, chăm lo đời sống nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Đặc biệt, tạo cầu nối vun đắp tình đoàn kết quân – dân, cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương xây dựng khu vực biên giới biển ngày càng ổn định, phát triển.