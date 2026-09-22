Bộ đội Biên phòng phá thành công chuyên án tổ chức nhập cảnh trái phép

Các đối tượng bị lực lượng Biên phòng bắt giữ.

Dù phương thức hoạt động có tinh vi, cắt đoạn và sử dụng công nghệ cao đến đâu, mọi thủ đoạn của tội phạm xuyên quốc gia đều không thể qua mắt được lực lượng Bộ đội Biên phòng.

Nằm trong kế hoạch đấu tranh của chuyên án lớn XC726P do Cục Trinh sát xác lập, Đội đánh án BĐBP tỉnh Lào Cai đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, giăng lưới, kiểm soát toàn bộ di biến động của đường dây đưa người ngoại quốc di chuyển bất hợp pháp liên tỉnh.

Trước đó, vào lúc 14 giờ 20 phút ngày 8/9, bằng tinh thần cảnh giác cao độ và đánh bắt chính xác, lực lượng biên phòng đã tóm gọn đối tượng Đới Hằng Long khi đang trèo rào xâm nhập khu cách ly. Từ mắt xích này, các mũi trinh sát nhanh chóng bủa vây, triệt xoá trọn ổ nhóm gồm 4 đối tượng người Trung Quốc.

Với thủ đoạn tinh vi, đối tượng Lưu Trí Quân di chuyển từ Campuchia xuyên qua nhiều tỉnh thành hòng trèo rào "tẩy trắng" hồ sơ thị thực đã hoàn toàn đổ bể trước mạng lưới trinh sát dày đặc của biên phòng, dù các đối tượng sử dụng nhiều phương thức giao dịch ẩn danh bằng tiền điện tử để xóa dấu vết.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 10. Việc bóc gỡ thàng công vụ án này không chỉ khẳng định vai trò chủ trì, năng lực phá án sắc bén của lực lượng mang quân hàm xanh, mà còn tạo tiền đề quan trọng để tiếp tục mở rộng Chuyên án XC726P.