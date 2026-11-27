Chủ động đấu tranh, kiên quyết trấn áp tội phạm

Tại Đồn Biên phòng Quỳnh Phương, những chuyến tuần tra, kiểm soát trên biển được duy trì thường xuyên nhằm chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật. Cùng với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, cán bộ, chiến sĩ còn chú trọng kiểm soát hoạt động của tàu thuyền, tuyên truyền, vận động ngư dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tích cực tham gia bảo vệ an ninh vùng biển.

Lực lượng Biên phòng tuần tra trên biển. Ảnh: Sỹ Đức

Với đặc thù địa bàn có hoạt động khai thác, đánh bắt hải sản sôi động, việc phát huy vai trò của ngư dân trong cung cấp thông tin có ý nghĩa quan trọng đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự. Thông qua mối quan hệ gắn bó, gần gũi với nhân dân, lực lượng Biên phòng đã từng bước xây dựng mạng lưới thông tin từ cơ sở, góp phần nâng cao hiệu quả nắm tình hình trên biển.

Lực lượng Biên phòng kiểm tra tàu ngư dân Ảnh: Sỹ Đức

Ông Đậu Đình Khuyên, ở khối Đồng Tiến, phường Tân Mai chia sẻ: “Chúng tôi với Bộ đội Biên phòng rất gắn kết, khi đi biển cho đến khi về bờ. Trên biển khi thấy có sự việc gì lạ như tàu nước ngoài xâm nhập, hay có vấn đề về an ninh, chúng tôi đều báo cáo trực tiếp cho cán bộ Biên phòng”.

Không chỉ dựa vào thế trận lòng dân, lực lượng Bộ đội Biên phòng tuyến biển Nghệ An còn triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, tập trung đấu tranh với những loại tội phạm, vi phạm pháp luật tiềm ẩn phức tạp, nhất là ma túy, buôn bán, vận chuyển trái phép vật liệu nổ, pháo và các hành vi vi phạm trên biển.

Kết quả, lực lượng Bộ đội Biên phòng tuyến biển Nghệ An đã chủ trì xác lập, đấu tranh thành công 6 chuyên án; phát hiện, bắt giữ, xử lý 181 vụ với 226 đối tượng. Trong đó, khởi tố 24 vụ với 31 đối tượng; hoàn chỉnh hồ sơ bàn giao cơ quan Công an 1 vụ với 1 đối tượng. Công tác xử lý vi phạm hành chính được triển khai với 156 vụ, 194 đối tượng, 38 phương tiện và 1 tổ chức, thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 3,1 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tang vật thu giữ trong các vụ việc gồm 17,41g heroin; 9.617 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến; 44,3kg pháo nổ; 4,55kg thuốc nổ cùng nhiều phương tiện, tang vật liên quan. Lực lượng Biên phòng còn phối hợp đấu tranh thành công 1 chuyên án, bắt giữ, xử lý 35 vụ với 67 đối tượng, giải cứu 2 nạn nhân và thu giữ số lượng lớn ma túy, pháo nổ cùng nhiều tang vật khác.

Tại Đồn Biên phòng Quỳnh Phương, trong năm, đơn vị đã phát hiện, xử lý 28 vụ với 28 đối tượng, trong đó khởi tố 3 vụ với 3 đối tượng. Riêng trong 3 năm trở lại đây, số tiền xử phạt vi phạm hành chính thu nộp ngân sách Nhà nước đạt khoảng 3 tỷ đồng.

Đồn Biên phòng Quỳnh Phương bắt đối tượng vận chuyển trái phép vật liệu nổ Ảnh: Hải Thượng

Trung tá Phạm Văn Tuấn - Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Quỳnh Phương cho biết, thời gian qua, đơn vị đã thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh biên giới trên biển, đồng thời kiên quyết xử lý các vụ việc phát sinh. Thời gian tới, nhất là dịp cuối năm, đơn vị tiếp tục tập trung xử lý nghiêm các vụ việc liên quan đến xâm nhập trái phép biên giới biển, các hành vi buôn bán, gian lận trên biển, đặc biệt là vật liệu nổ và pháo.

Kiên trì dân vận, xây dựng thế trận lòng dân

Bên cạnh đấu tranh, xử lý tội phạm, công tác phòng ngừa từ cơ sở được các đơn vị Biên phòng đặc biệt chú trọng. Tại địa bàn Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận, cán bộ, chiến sĩ đang kiên trì triển khai công tác tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Không chỉ tổ chức các buổi phổ biến pháp luật, cán bộ Biên phòng còn trực tiếp đến từng hộ gia đình để giải thích về mức độ nguy hiểm của các loại súng tự chế, súng hơi; đồng thời làm rõ trách nhiệm của người dân trong việc chấp hành quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ.

Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận tuyên truyền pháp luật cho người dân. Ảnh: Hải Thượng

Từ những băn khoăn, thắc mắc thực tế của người dân, cán bộ Biên phòng kiên trì giải thích, hướng dẫn, tạo sự đồng thuận trong quá trình vận động. Khi nhận thức được nâng lên, nhiều người đã chủ động mang vũ khí đến giao nộp. Việc tiếp nhận được thực hiện công khai, đúng quy trình, kết hợp tuyên truyền để người dân không tái vi phạm.

Ông Hồ Nghĩa Trung, ở thôn Phú Đông, xã Quỳnh Anh cho biết: “Tôi là công dân thì có trách nhiệm tuyên truyền cho mọi người giao nộp, để không ảnh hưởng đến an ninh trật tự”.

Theo Trung tá Trần Văn Long - Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận, đơn vị xác định công tác tuyên truyền, vận động phải được thực hiện thường xuyên, kiên trì, kết hợp nhiều hình thức để người dân hiểu và tự giác chấp hành. Cùng với đó, đơn vị vận động người thân trong gia đình cùng tham gia, phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng để nâng cao hiệu quả công tác quản lý địa bàn.

Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận tổ chức thu hồi vũ khí tự chế Ảnh: Hải Thượng

Thực tế cho thấy, việc người dân tự nguyện giao nộp vũ khí không chỉ góp phần hạn chế nguy cơ mất an toàn, phòng ngừa tội phạm mà còn phản ánh hiệu quả của phương châm gần dân, sát dân, dựa vào nhân dân để thực hiện nhiệm vụ của lực lượng Biên phòng.

Giữ vững an ninh nơi tuyến đầu vùng biển là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, đòi hỏi sự chủ động, quyết liệt của lực lượng chức năng và sự đồng lòng của nhân dân. Từ những chuyến tuần tra trên biển, các chuyên án đấu tranh tội phạm đến những cuộc gặp gỡ, vận động tại từng khu dân cư, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Nghệ An đang từng bước củng cố thế trận biên phòng toàn dân vững chắc. Qua đó, tạo điểm tựa để ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển của Tổ quốc.