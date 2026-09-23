Bộ đội Biên phòng Nghệ An triển khai mô hình 'Hòm thư điện tử ẩn danh'

Mô hình này không chỉ giúp người dân mạnh dạn tố giác tội phạm mà còn hỗ trợ lực lượng Biên phòng nắm chắc địa bàn, kịp thời xử lý các vụ việc phát sinh, góp phần giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới.

Bằng điện thoại thông minh, người dân có thể quét mã và gửi thông tin tố giác tội phạm đến lực lượng Biên phòng qua “Hòm thư điện tử ẩn danh” mà không nhất thiết phải trực tiếp đến đơn vị.

Từ việc quét mã QR để gửi thông tin tới “Hòm thư điện tử ẩn danh”, người dân từng bước làm quen với các tiện ích số, góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng ứng dụng công nghệ trong đời sống.

Việc triển khai “Hòm thư điện tử ẩn danh” đã tạo thêm kênh để các Đồn biên phòng ở Nghệ An tiếp nhận thông tin từ nhân dân.

Với điện thoại thông minh, người dân có thể quét mã và gửi thông tin tố giác tội phạm đến lực lượng Biên phòng mà không nhất thiết phải trực tiếp đến đơn vị.

Mã QR được dán tại nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng, Bộ đội Biên phòng Nghệ An đang mở thêm một kênh tiếp nhận thông tin nhanh chóng, thuận tiện và bảo mật cho người dân vùng biên.

Các mã QR "Hòm thư tố giác ẩn danh" được Đồn biên phòng Môn Sơn, xã Môn Sơn (Nghệ An) dán tại nhà văn hoá, điểm sinh hoạt cộng đồng, homestay để người dân cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng.

Khi “Hòm thư điện tử ẩn danh” được triển khai, người dân có thể sử dụng điện thoại quét mã QR, gửi nội dung phản ánh, hình ảnh hoặc thông tin liên quan đến vụ việc cần báo tin. Thông tin được chuyển đến lực lượng chức năng để tiếp nhận, phân loại, xác minh và xử lý theo quy định.