Bộ đội Biên phòng nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ

Các đại biểu dự hội nghị

Theo kết quả kiểm tra, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên; chủ động xây dựng nghị quyết lãnh đạo, kế hoạch công tác, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. Công tác sẵn sàng chiến đấu được duy trì nghiêm; hệ thống văn kiện, kế hoạch cơ bản đầy đủ; công tác huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật được quan tâm.

Trên hai tuyến biên giới, các đơn vị đã chủ động nắm tình hình, quản lý chặt địa bàn, đối tượng; phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới.

Công tác phòng, chống khai thác IUU, quản lý người và phương tiện ra vào khu vực biên giới biển được triển khai đồng bộ. Công tác đối ngoại biên phòng, phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới các nước láng giềng được duy trì, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Đoàn công tác Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Lâm Đồng kiểm tra hệ thống văn kiện sẵn sàng chiến đấu, hồ sơ công tác tại Đồn Biên phòng Nậm Na

Công tác Đảng, công tác chính trị được triển khai khá toàn diện; hoạt động giáo dục chính trị, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và các phong trào thi đua được duy trì. Công tác thi đua, khen thưởng được thực hiện kịp thời, góp phần động viên cán bộ, chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ. Công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đời sống bộ đội được quan tâm, công tác tăng gia sản xuất từng bước nâng cao hiệu quả.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đoàn kiểm tra cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế tại các đơn vị. Từ kết quả kiểm tra, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh yêu cầu các đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm, xây dựng kế hoạch khắc phục cụ thể và báo cáo kết quả thực hiện. Trong đó, tiếp tục duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, rà soát, bổ sung đầy đủ hệ thống văn kiện; nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và chấp hành pháp luật.

Kiểm tra đánh giá thực tế công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu tại Đồn Biên phòng Đắk Lao

Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị rà soát, bổ sung, sắp xếp vật chất hậu cần, kỹ thuật đúng quy định; duy trì nghiêm bếp ăn tập trung, bảo đảm đầy đủ chế độ, tiêu chuẩn cho bộ đội; đẩy mạnh tăng gia sản xuất, chăn nuôi, góp phần cải thiện đời sống. Đồng thời, tăng cường quản lý, sử dụng tài chính, đất quốc phòng, bảo đảm đúng quy định, không để xảy ra thất thoát, lãng phí.

Kiểm tra thực tế công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới tại Đồn Biên phòng Đăk Ken

Kết quả kiểm tra là cơ sở quan trọng để BĐBP tỉnh Lâm Đồng đánh giá thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2026, kịp thời chấn chỉnh những mặt còn hạn chế, đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng công tác biên phòng, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.