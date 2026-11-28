Trước khi thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng tham gia được quán triệt yêu cầu, nội dung tuần tra; chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, vũ khí, trang bị, chấp hành nghiêm quy định của pháp luật Việt Nam và các thỏa thuận quốc tế giữa hai nước Việt Nam - Lào.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Pồn cùng các lực lượng triển khai nhiệm vụ tuần tra biên giới (Ảnh: Đồn Biên phòng Mường Pồn).

Trong quá trình tuần tra, Đồn Biên phòng Mường Pồn phối hợp kiểm tra hiện trạng cột mốc số 84, các dấu hiệu đường biên giới và phát quang cây cối, bảo đảm thông thoáng tầm nhìn khu vực cột mốc. Qua kiểm tra, đường biên giới không có dấu hiệu dịch chuyển, cột mốc số 84 được bảo đảm nguyên trạng.

Thông qua hoạt động tuần tra, Đồn Biên phòng Mường Pồn tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường, chủ động phòng ngừa, xử lý các hành vi vi phạm.

Đồn Biên phòng Mường Pồn phối hợp với địa phương thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc (Ảnh: Đồn Biên phòng Mường Pồn).

Đồng thời, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân trong tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, góp phần xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị và ổn định.