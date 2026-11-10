Bộ đội Biên phòng miền Trung chủ động ứng phó mưa lũ, sự cố trên biển

Tại TP Huế, tối 9-11, mưa lớn gây ngập cục bộ tại nhiều khu vực thấp trũng. Đồn Biên phòng Hương Nguyên, Bộ đội Biên phòng TP Huế phối hợp với các lực lượng di dời 10 hộ với 40 nhân khẩu tại thôn Hồng Hạ 1, xã A Lưới 5 đến nơi an toàn. Mưa lớn cũng gây ngập một số đoạn Đường Hồ Chí Minh qua các xã A Lưới 2, A Lưới 3; sạt lở tại Km61+200 Quốc lộ 49.

Trên biển, khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, tàu hàng Vta Neptune (quốc tịch Việt Nam), có 20 thuyền viên, bị trôi dạt, mắc cạn tại vùng biển thôn Cảnh Dương, xã Chân Mây - Lăng Cô. Trên tàu có hơn 263 tấn dầu DO và FO. Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế theo dõi tình hình, xây dựng phương án đưa tàu thoát cạn.

Tàu hàng Vta Neptune mắc cạn tại vùng biển xã Chân Mây - Lăng Cô, TP Huế. Ảnh: GIA HƯNG

Bộ đội Biên phòng TP Huế đã hướng dẫn 1.123 phương tiện tàu thuyền vào nơi neo đậu; duy trì 420 cán bộ, chiến sĩ và 32 phương tiện sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Tại Quảng Trị, từ tối 9-11 đến sáng 10-11, mưa lớn khiến 10 vị trí tại các xã Kim Ngân, Lìa, Tà Rụt, Đa Krông và La Lay bị ngập sâu 0,3-3m, gây chia cắt giao thông. Tại Km30 Quốc lộ 9C, xã Kim Ngân, sạt lở trên đoạn đường dài khoảng 150m, với khối lượng đất đá ước tính 6.000m³, khiến người và phương tiện không thể lưu thông.

Trước tình hình đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị duy trì 372 cán bộ, chiến sĩ và 28 phương tiện; triển khai 10 tổ công tác với 27 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương cảnh báo, ngăn người dân qua lại những khu vực nguy hiểm.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp với các lực lượng thiết lập rào chắn, cảnh báo tại khu vực ngập lụt, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện. Ảnh: NGỌC HÒA

Trước đó, tối 9-11, tàu Seatrek (quốc tịch Singapore), có 21 thuyền viên, chở 60.680 tấn than, gặp sự cố đứt dây buộc tàu tại cảng than Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch. Đồn Biên phòng Roòn phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Hòn La và lực lượng tại cảng khẩn trương khắc phục sự cố. Đến 21 giờ cùng ngày, hệ thống dây buộc tàu được khắc phục, bảo đảm an toàn.

Tại Quảng Ngãi, khoảng 6 giờ ngày 10-11, tàu hàng Tong Cheng 301 (quốc tịch Panama) bị sóng lớn đánh dạt vào bờ biển Châu Me, phường Sa Huỳnh, mắc cạn cách bờ khoảng 100m. Toàn bộ 14 thuyền viên trên tàu an toàn.

Tàu hàng Tong Cheng 301 mắc cạn tại vùng biển Châu Me, phường Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: VĂN TÁNH

Đồn Biên phòng Sa Huỳnh đã triển khai lực lượng tại hiện trường, phối hợp với các cơ quan chức năng theo dõi tình hình, bảo đảm an ninh, an toàn; sẵn sàng phương án cứu hộ, cứu nạn và ứng phó sự cố tràn dầu. Theo thông tin ban đầu, tàu mắc cạn tại khu vực bãi cát, chưa phát hiện dấu hiệu hư hỏng thân tàu.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Bộ đội Biên phòng các địa phương tiếp tục duy trì lực lượng, phương tiện, chủ động phối hợp xử lý các tình huống, hạn chế thiệt hại về người và tài sản.