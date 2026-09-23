Bộ đội Biên phòng mang Tết Trung thu đến với trẻ em biên giới

Nổi bật trong chuỗi hoạt động là Chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” năm 2026 do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tổ chức tại địa bàn biên giới tỉnh Thanh Hóa. Những hoạt động thiết thực, gần gũi góp phần bồi đắp tình cảm quân dân, vun đắp tình yêu quê hương và ý thức bảo vệ chủ quyền lãnh thổ cho các em nhỏ vùng biên.

Cán bộ Đồn Biên phòng Ia O, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn trong Chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” do Đồn Biên phòng Ia O chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ia O (tỉnh Gia Lai), Đoàn Thanh niên xã Ia O cùng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở xã Ia O và Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chu Văn An tổ chức. Ảnh: Thanh Bình

Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Đồn Biên phòng Đắk Ken và Đồn Biên phòng Nậm Na (Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng) và các mạnh thường quân tổ chức Chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” cho 550 học sinh Trường Mầm non Đắk Wil, xã Đắk Wil. Ảnh: Nguyễn Nam

Đồn Biên phòng Sê Rê Pốk, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Quỹ Suất cơm yêu thương Hà Nội tổ chức chương trình vui Tết Trung thu cho thiếu nhi tại buôn Đrang Phốk, xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Ngọc Lân

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang cùng các nhà hảo tâm tặng quà cho con nuôi Đồn Biên phòng Bạch Đích trong Chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” nhân dịp Tết Trung thu. Ảnh: Tiến Thắng

Đồn Biên phòng Sông Trăng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh phối hợp với Đoàn Thanh niên và Ban nhân dân ấp Sông Trăng, xã Hưng Điền, tỉnh Tây Ninh tổ chức Chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” năm 2026, mang đến Tết Trung thu ý nghĩa cho trẻ em trên địa bàn. Ảnh: Đinh Quân

Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng chuẩn bị quà Tết Trung thu cho trẻ em biên giới. Ảnh: Trúc Hà

Đoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La chuẩn bị các phần quà cho các em thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn trong Chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” được tổ chức trên địa bàn xã Chiềng Khoong, tỉnh Sơn La. Ảnh: Hoàng Trâu

Tuấn Khang (thực hiện)