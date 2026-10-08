Bộ đội Biên phòng Lào Cai xây dựng xã, phường không ma túy

Bộ đội Biên phòng Lào Cai tham gia Hội nghị triển khai kế hoạch phối hợp xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Trong những năm trước đây, Lào Cai được xác định là địa bàn trung chuyển ma túy từ Lào qua các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu về Lào Cai để đưa sang Trung Quốc tiêu thụ với nhiều đường dây vận chuyển ma túy số lượng lớn và hết sức liều lĩnh, manh động. Các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, liên tục thay đổi vị trí để tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, với tinh thần đấu tranh quyết liệt, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình hoạt động của các đối tượng, đường dây, ổ nhóm tội phạm ma túy. Kiên quyết kiểm soát chặt tuyến biên giới, cửa khẩu để “chặn nguồn cung”; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, Công an và các lực lượng làm sạch địa bàn.

Cùng với các biện pháp đấu tranh, công tác phòng ngừa cũng được chú trọng từ cơ sở. Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân khu vực biên giới; vận động người dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm; phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng, góp phần tạo sức mạnh tổng hợp trong công tác phòng, chống ma túy.

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm được lực lượng Bộ đội Biên phòng Lào Cai triển khai đồng bộ, hiệu quả. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Theo Đại tá Nguyễn Phi Khanh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai, từ khi triển khai các nhiệm vụ xây dựng xã, phường không ma túy, công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn biên giới đã đạt những kết quả tích cực. Bộ đội Biên phòng tỉnh đã bắt 2 vụ với 3 đối tượng, thu giữ 2.928 gram ma túy đá và 2,846 gram nhựa thuốc phiện.

Đơn vị đã phối hợp các lực lượng tổ chức test ma túy cho 100% cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Lào Cai, kết quả 100% cán bộ, chiến sĩ được test đều có kết quả âm tính với ma túy. Đồng thời, tổ chức cho 100% cán bộ, chiến sĩ viết cam kết không sử dụng ma túy và vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy.

Việc xây dựng địa bàn không ma túy được triển khai với sự tham gia của cả hệ thống chính trị. Đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có 73/99 xã, phường đạt tiêu chí sạch về ma túy; riêng khu vực biên giới, 9/9 xã, phường đã đạt tiêu chí theo Nghị quyết số 51-NQ/TU. Đây là cơ sở quan trọng để Lào Cai tiếp tục tập trung nguồn lực, phấn đấu đến ngày 31/10/2026 hoàn thành mục tiêu 100% xã, phường sạch về ma túy.

Công tác đối ngoại Biên phòng giữa Bộ đội Biên phòng Lào Cai với các lực lượng bảo vệ biên giới phía Trung Quốc được duy trì và thực hiện tốt. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Để giữ vững kết quả và hoàn thành mục tiêu đề ra, Bộ đội Biên phòng tỉnh xác định tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương rà soát các nguyên nhân, điều kiện có thể làm phát sinh tội phạm ma túy; đồng thời gắn phòng, chống ma túy với các chương trình an sinh xã hội, phát triển kinh tế, giảm nghèo, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

Trên tuyến biên giới, các biện pháp nghiệp vụ tiếp tục được triển khai đồng bộ; tăng cường tuần tra, kiểm soát, chủ động phát hiện từ sớm các hoạt động vi phạm, đấu tranh, triệt phá các đường dây, tổ chức tội phạm, nhất là hoạt động vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới, cửa khẩu.

Duy trì và thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng giữa Bộ đội Biên phòng Lào Cai với các lực lượng bảo vệ biên giới phía Trung Quốc, phối hợp giải quyết có hiệu quả các vụ việc phát sinh, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, góp phần giữ vững sự ổn định trên biên giới.