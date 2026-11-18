Trong đó, có 5 mô hình thuộc lĩnh vực phát triển kinh tế; 12 mô hình thuộc lĩnh vực văn hóa – xã hội; 7 mô hình thuộc lĩnh vực quốc phòng – an ninh và 3 mô hình tham gia củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở.

Trao tặng con giống giúp các gia đình tạo sinh kế, giảm nghèo bền vững.

Các mô hình được triển khai với nội dung thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế và nhu cầu của người dân địa phương, trong đó, chú trọng hỗ trợ sinh kế thông qua cung cấp cây giống, con giống, thức ăn chăn nuôi; nhận nuôi dưỡng, chăm sóc, hỗ trợ kinh phí học tập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; tham gia xây dựng nhà ở, hỗ trợ các điều kiện thiết yếu, góp phần giúp người dân ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống; phát huy vai trò của người dân trong bảo vệ biên giới, giữ gìn an ninh, trật tự, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc...

Các hoạt động trong mô hình dân vận khéo "Cột mốc biên cương, mái trường biên giới" được triển khai đồng bộ, thiết thực.

Việc xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” góp phần cải thiện đời sống người dân, tạo sự đồng thuận, khơi dậy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của cộng đồng trong xây dựng và bảo vệ biên giới. Qua đó, tiếp tục củng cố mối quan hệ đoàn kết quân – dân, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh.