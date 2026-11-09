Bộ đội Biên phòng lan tỏa ý thức thượng tôn pháp luật từ cơ sở

Cán bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang sử dụng tiếng dân tộc thiểu số trong tuyên truyền giúp đồng bào dễ hiểu, dễ nhớ, từng bước nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật. Ảnh: Hoàng Chính

Chủ động triển khai, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật

Ngày Pháp luật Việt Nam là dịp tôn vinh Hiến pháp và pháp luật, đồng thời nâng cao trách nhiệm của mỗi cơ quan, tổ chức, cá nhân trong xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật. Đối với Bộ đội Biên phòng, hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam không chỉ xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội trong cán bộ, chiến sĩ mà còn đưa kiến thức pháp luật đến với nhân dân khu vực biên giới, hải đảo.

Năm 2026, các hoạt động được triển khai trong tháng 10 và tháng 11, tập trung cao điểm từ ngày 30/10 đến 9/11 với chủ đề “Xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật, bảo đảm thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trở thành chuẩn mực ứng xử của mọi cán bộ, chiến sĩ trong cơ quan, đơn vị và toàn xã hội”. Nội dung tuyên truyền gắn với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; tập trung vào các quy định về quân sự, quốc phòng, biên phòng, biên giới quốc gia, quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, trật tự an toàn giao thông, thực hiện dân chủ ở cơ sở, sử dụng mạng xã hội, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và tội phạm.

Các đơn vị chú trọng giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật trong cán bộ, chiến sĩ; tăng cường quản lý quân nhân trong giờ nghỉ, ngày nghỉ, việc tham gia giao thông và sử dụng điện thoại di động. Công tác thông tin, phân tích nguyên nhân, rút kinh nghiệm từ các vụ việc vi phạm cũng được quan tâm nhằm phòng ngừa, hạn chế vi phạm trong đơn vị. Việc hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam được gắn với thực hiện thông tư về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chỉ thị về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” của Bộ Quốc phòng. Các đơn vị đồng thời chú trọng biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong chấp hành pháp luật, kỷ luật và vận động nhân dân thực hiện tốt các quy định tại địa bàn.

Để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, các đơn vị vận dụng nhiều hình thức như sinh hoạt chính trị, nói chuyện chuyên đề, hệ thống truyền thanh, pa nô, khẩu hiệu, trưng bày sách pháp luật và hoạt động ngoại khóa. Việc phối hợp với cấp ủy, chính quyền, nhà trường và các tổ chức quần chúng địa phương cũng được tăng cường, đưa nội dung pháp luật đến gần hơn với đời sống cộng đồng.

Hướng mạnh về cơ sở, lan tỏa ý thức thượng tôn pháp luật

Tại các địa bàn biên giới, hoạt động tuyên truyền được triển khai phù hợp với đặc điểm địa bàn và từng nhóm đối tượng. Ngày 3/11, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Sơn Vĩ, tỉnh Tuyên Quang tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hơn 200 người dân thôn Mỏ Phàng. Nội dung tập trung vào ba văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Phòng, chống ma túy và Đề án 1371 về phát huy vai trò của Quân đội nhân dân tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở.

Thông qua buổi tuyên truyền, người dân được phổ biến các quy định liên quan đến quản lý, bảo vệ đường biên, mốc giới, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Bên cạnh tuyên truyền miệng, cán bộ Biên phòng sử dụng hình ảnh trực quan và phát hơn 200 tờ rơi để người dân thuận tiện tìm hiểu, tra cứu.

Trung tá Mua Mí Cáy, Trợ lý Dân vận, Phòng Chính trị, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang cho biết: “Tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở giúp người dân hiểu rõ hơn những quy định pháp luật gắn với đời sống và nhiệm vụ bảo vệ biên giới. Khi bà con tự giác chấp hành pháp luật, tích cực phối hợp với Bộ đội Biên phòng, mỗi thôn, bản sẽ trở thành điểm tựa vững chắc trong xây dựng thế trận biên phòng toàn dân”.

Trong hai ngày 30 và 31/10, các đồn Biên phòng thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng đã phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ sở giáo dục tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, thu hút 1.630 lượt cán bộ, nhân dân, giáo viên và học sinh tham gia. Nội dung tập trung vào ba văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, các quy định về phân giới, cắm mốc, quản lý biên giới, cửa khẩu và quy chế quản lý cửa khẩu. Các đơn vị cũng phổ biến quy định về quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, các hành vi vi phạm và mức xử phạt tương ứng thông qua các tình huống thực tế. Các hoạt động được tổ chức với hình thức đa dạng, phù hợp từng nhóm đối tượng, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm của cán bộ, nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ trong tham gia quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.

Đồn Biên phòng Trung Lý phối hợp với Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở xã Trung Lý tổ chức tuyên truyền pháp luật trong Chương trình “Tiết học biên cương”, hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Tại Thanh Hóa, ngày 2/11, Đồn Biên phòng Trung Lý, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở xã Trung Lý tổ chức Chương trình “Tiết học biên cương”, tuyên truyền Luật Biên giới quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam. Học sinh được tìm hiểu về đường biên giới, hệ thống mốc quốc giới, ý nghĩa của nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, nâng cao trách nhiệm trong chấp hành pháp luật và tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc.

Cùng ngày, tại thành phố Cần Thơ, Đồn Biên phòng Trung Bình, Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ tổ chức tuyên truyền pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ cho hơn 900 học sinh, giáo viên Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Trần Đề. Cán bộ Biên phòng phổ biến những quy định cơ bản, phân tích nguy cơ, hậu quả của hành vi vi phạm, giúp học sinh nâng cao khả năng nhận diện, phòng tránh và không tham gia các hành vi trái pháp luật. Dịp này, đơn vị tặng 300 cuốn tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026 được triển khai với nội dung thiết thực, hình thức đa dạng, phù hợp với đặc điểm từng địa bàn và đối tượng tuyên truyền. Những hoạt động này đã góp phần phát huy vai trò, trách nhiệm của cộng đồng trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Đưa pháp luật vào cuộc sống là nhiệm vụ thường xuyên, đòi hỏi sự kiên trì và phối hợp chặt chẽ giữa Bộ đội Biên phòng với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương. Khi pháp luật trở thành ý thức và hành động tự giác của mỗi người, thế trận biên phòng toàn dân sẽ ngày càng được củng cố vững chắc từ cơ sở.