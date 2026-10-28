Bộ đội Biên phòng Lâm Đồng sát cánh cùng ngư dân vươn khơi, bám biển

Sự hiện diện của tàu kiểm ngư trên vùng biển xa luôn là điểm tựa để ngư dân yên tâm bám biển, giữ ngư trường

Điểm tựa giữa trùng khơi

Với đường bờ biển dài 192 km, Lâm Đồng có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế biển, trong đó khai thác hải sản là sinh kế của đông đảo ngư dân.

Tuy nhiên, mỗi chuyến ra khơi cũng tiềm ẩn những rủi ro do thời tiết bất lợi, sự cố kỹ thuật và tai nạn lao động. Trong những tình huống ấy, sự chủ động của bộ đội biên phòng cùng các lực lượng chức năng có ý nghĩa quan trọng, giúp ngư dân vượt qua khó khăn, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Lực lượng Biên phòng tỉnh và Cảnh sát biển 3 phối hợp đưa ngư dân trên tàu cá LĐ-95888-TS về bờ an toàn

Ngày 6/9, tàu cá LĐ-95888-TS, công suất 829 CV, dài 24 m, chở 21 lao động, gặp sự cố hỏng máy khi đang hoạt động cách đảo Phú Quý khoảng 142 hải lý về phía Đông Đông Bắc, buộc phải thả trôi trên biển.

Tiếp nhận đề nghị hỗ trợ của thuyền trưởng, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Phú Quý phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai phương án cứu hộ. Tàu KN-467 thuộc Chi đội Kiểm ngư số 4 được điều động đến hiện trường, tổ chức lai kéo tàu cá về đảo vào rạng sáng 9/9. Khi phương tiện cập cảng, lực lượng biên phòng phối hợp kiểm tra sức khỏe, động viên các thuyền viên và hỗ trợ những thủ tục cần thiết.

Không chỉ hỗ trợ phương tiện gặp sự cố, lực lượng biên phòng còn phối hợp xử lý các tình huống tai nạn lao động, cấp cứu thuyền viên trên biển.

Ngày 21/10, ông Hồ Ngọc Nga, thuyền viên tàu cá BĐ 96962 TS, bị dây tời đánh vào người khi tàu đang hoạt động cách Đông Đông Nam Côn Đảo khoảng 196 hải lý. Nạn nhân bị chấn thương, khó thở và nôn ói. Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng biên phòng phối hợp tổ chức đưa ông Nga lên tàu khách Superdong để chuyển vào Phan Thiết điều trị.

Ngư dân bị thương khi khai thác hải sản trên biển được lực lượng biên phòng cùng các lực lượng chức năng đưa vào bờ cấp cứu

Cũng trong ngày 21/10, vào lúc 1 giờ 20 phút, tàu cá BTh-80712-TS do ông Nguyễn Văn Hai, trú tại phường Mũi Né làm thuyền trưởng, bị sóng lớn đánh chìm khi đang hoạt động gần mỏ Sư Tử Trắng, cách cảng cá Trần Đề (TP. Cần Thơ) khoảng 153 hải lý. Trên tàu có 4 lao động.

Ngay khi nhận được thông tin, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Cần Thơ triển khai các biện pháp ứng cứu, thông báo và huy động tàu cá hoạt động gần khu vực xảy ra sự cố tham gia tìm kiếm. May mắn, cả 4 ngư dân được tàu cá CT-00787-TS phát hiện, cứu vớt và đưa vào bờ an toàn.

Các đơn vị triển khai lực lượng cứu nạn, cứu hộ, hỗ trợ khi tàu cá ngư dân bị lật

Đằng sau mỗi vụ việc được xử lý kịp thời là sự phối hợp khẩn trương giữa các lực lượng, cùng tinh thần trách nhiệm trong việc bảo vệ tính mạng, tài sản của ngư dân.

Theo thống kê của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, từ ngày 15/12/2025 đến nay, toàn tỉnh xảy ra 111 vụ việc cần cứu hộ, cứu nạn, liên quan đến 91 người và 49 phương tiện.

Lực lượng biên phòng đã huy động 94 lượt với 1.045 cán bộ, chiến sĩ, cùng 2 lượt tàu và 35 lượt ca nô tham gia cứu nạn, cứu hộ, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Biên phòng tỉnh kêu gọi ngư dân vào bờ tránh trú bão an toàn

Những chuyến biển không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, nhưng sự hiện diện và hỗ trợ kịp thời của các lực lượng chức năng đã và đang giúp ngư dân có thêm điểm tựa khi đối mặt với hiểm nguy. Đó cũng là cách thiết thực vun đắp niềm tin, thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa người lính biên phòng với bà con vùng biển.

Chủ động phòng ngừa, gắn bó với người dân

Sự đồng hành của bộ đội biên phòng không chỉ thể hiện trong những tình huống khẩn cấp ngoài khơi mà còn hiện diện trong đời sống thường ngày của người dân ven biển.

Trong đêm 17/9, mưa lớn kéo dài khiến một số khu vực tại Đặc khu Phú Quý, nhất là thôn Mỹ Khê, bị ngập nước, ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ dân. Trước tình hình đó, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Phú Quý cử 12 cán bộ, chiến sĩ xuống địa bàn, phối hợp với chính quyền và người dân khơi thông dòng chảy, dọn bùn đất, di chuyển đồ đạc, khắc phục tình trạng nước tràn vào nhà.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Phú Quý giúp dân dọn dẹp, khắc phục tình trạng nước tràn vào nhà

Đầu năm học 2026 - 2027, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Phú Quý còn nhận đỡ đầu 2 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn theo chương trình “Nâng bước em tới trường", tiếp thêm điểm tựa vững chắc để em yên tâm vững bước trên con đường học tập; trao tặng 10 phần quà ý nghĩa cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Trung thu năm 2026, mang lại cho các em một mùa trăng ấm áp, trọn vẹn yêu thương.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Phú Quý trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Trung thu năm 2026

Những việc làm nghĩa tình của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng không chỉ mang giá trị vật chất thiết thực, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, thắp sáng ước mơ đến trường cho các em học sinh nghèo; đồng thời tô thắm thêm hình ảnh cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng thầy cô, phụ huynh và Nhân dân Đặc khu Phú Quý. Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Quý Huỳnh Thị Lan

Tại khu vực Thanh Hải (phường Phú Thủy), trước diễn biến mưa lớn kéo dài, Đồn Biên phòng Thanh Hải chủ động hướng dẫn ngư dân neo đậu, chằng buộc tàu cá an toàn. Đơn vị cũng phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng khắc phục tình trạng cát tràn trên tuyến đường thuộc địa bàn phường Tiến Thành, góp phần bảo đảm an toàn giao thông và ổn định sinh hoạt của người dân.

Đồn Biên phòng Thanh Hải triển khai lực lượng khắc phục tình trạng cát tràn ở phường Tiến Thành

Cùng với hỗ trợ ứng phó thiên tai, các đồn biên phòng tuyến biển chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân chấp hành pháp luật trong hoạt động khai thác hải sản, nhất là các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Nội dung tuyên truyền tập trung vào việc nhận biết ranh giới vùng biển Việt Nam với các nước, không khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài, thực hiện đúng quy định về thiết bị giám sát hành trình và trách nhiệm của chủ tàu, thuyền trưởng khi đưa phương tiện hoạt động trên biển.

Thăm hỏi, động viên gia đình có ngư dân gặp nạn trong vụ lật tàu cá tháng 9/2026

Được biết, từ ngày 1/1 đến 20/10/2026, các đơn vị biên phòng tỉnh đã tổ chức 875 buổi tuyên truyền với 14.877 lượt ngư dân tham gia; vận động 14.461 lượt chủ tàu, thuyền trưởng ký cam kết chấp hành pháp luật khi khai thác hải sản trên biển.

Đối với 126 tàu cá có nguy cơ cao vi phạm vùng biển nước ngoài, lực lượng biên phòng đã phân công cán bộ, đảng viên phụ trách, thường xuyên nắm tình hình, theo dõi và giám sát hoạt động. Công tác tuần tra, kiểm soát trên biển, sông và khu vực bãi ngang cũng được duy trì, kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở nhằm kịp thời phát hiện, ngăn ngừa các hành vi vi phạm.

Hoạt động tuần tra kiểm soát trên biển được thực hiện thường xuyên

Đại tá Bùi Xuân Trường, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng cho biết, bên cạnh nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vùng biển, các đơn vị luôn chú trọng đồng hành, hỗ trợ ngư dân trong quá trình khai thác hải sản.

Từ việc kịp thời phối hợp ứng cứu khi tàu cá gặp sự cố đến tuyên truyền, hướng dẫn bà con chấp hành pháp luật, mỗi hoạt động đều hướng đến mục tiêu giúp ngư dân vững tin vươn khơi, bám biển, góp phần phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền, an ninh vùng biển quê hương.