Đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự hội nghị

Tham dự hội nghị có đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đại tá Nguyễn Quốc Cường, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng; cùng lãnh đạo các sở, ngành, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và đại diện cấp ủy 19 địa phương biên giới.

Các đại biểu dự hội nghị

Quy chế phối hợp tập trung vào lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân và xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh vững mạnh toàn diện.

Theo đó, hai bên tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp nắm chắc tình hình biên giới, vùng biển; kịp thời tham mưu, xử lý các tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; củng cố hệ thống chính trị cơ sở, gắn nhiệm vụ bảo vệ biên giới với phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Quy chế cũng xác định trách nhiệm phối hợp trong xây dựng địa bàn vững mạnh, hỗ trợ các đồn Biên phòng hoàn thành nhiệm vụ; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhấn mạnh, khu vực biên giới, vùng biển Lâm Đồng có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh. Vì vậy, việc ký kết Quy chế phối hợp có ý nghĩa thiết thực, tạo cơ sở tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, phát huy sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ biên phòng.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị các cấp ủy sớm cụ thể hóa Quy chế thành chương trình, kế hoạch hành động phù hợp với tình hình thực tế; chủ động phối hợp nắm chắc địa bàn, quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng, chống tội phạm, không để xảy ra điểm nóng, tình huống phức tạp.

Trong đó, chú trọng thực hiện hiệu quả các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); triển khai Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Các đơn vị ký Quy chế phối hợp với Đảng ủy các xã, phường, đặc khu biên giới

Bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, các địa phương và lực lượng biên phòng cần tiếp tục phối hợp thực hiện hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới; nhân rộng các mô hình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”, “Mẹ đỡ đầu”, “Thầy giáo quân hàm xanh”, “Thầy thuốc quân hàm xanh”.

Phát huy vai trò cán bộ Biên phòng tham gia cấp ủy cấp xã, đảng viên Biên phòng tham gia sinh hoạt tại các chi bộ và phụ trách hộ gia đình; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân tham gia tự quản đường biên, mốc giới, bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo.

Đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng các đại biểu dự hội nghị

Thông qua Quy chế phối hợp, sự gắn kết giữa cấp ủy lực lượng biên phòng với cấp ủy các địa phương biên giới tiếp tục được củng cố, góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tạo nền tảng phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới tỉnh Lâm Đồng.