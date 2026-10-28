Bộ đội Biên phòng Lâm Đồng khống chế kịp thời đám cháy tàu cá ở cảng Phú Hải

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế đám cháy trên tàu cá

Sáng 28/10, Đồn Biên phòng Thanh Hải, Ban Chỉ huy BĐBP Lâm Đồng cho biết, trên địa bàn phường Phú Thủy vừa xảy ra vụ việc cháy tàu cá.

Theo đó, vào lúc 23 giờ 10 phút ngày 27/10, tàu cá BTh 893XX TS, có công suất 40CV do ông H. T. T. làm thuyền trưởng, hành nghề câu, vừa xuất bến tại khu vực cửa cảng Phú Hải thì bị kẹt dây ga dẫn đến chập điện gây cháy.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, các thuyền viên trên tàu đều an toàn

Ngay sau khi nhận được thông tin, Đồn Biên phòng Thanh Hải đã nhanh chóng phối hợp với Hải đội 2 huy động 2 xuồng, 1 ca nô cùng 20 cán bộ, chiến sĩ cơ động tiếp cận hiện trường, triển khai các biện pháp khống chế đám cháy, đồng thời tiến hành lai dắt tàu cá gặp nạn về khu vực trước Trạm Kiểm soát Biên phòng Phú Hải để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Đơn vị cũng đã thông báo cho lực lượng Phòng cháy, chữa cháy khu vực 5 phối hợp xử lý vụ việc. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, các thuyền viên trên tàu đều an toàn.