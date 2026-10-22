Bộ đội Biên phòng Lâm Đồng hỗ trợ thuyền viên bị tai nạn vào bờ điều trị

Lực lượng Bộ đội Biên phòng hỗ trợ đưa thuyền viên Hồ Ngọc Nga lên tàu khách Superdong để vào Phan Thiết điều trị

Đến 12 giờ 25 phút cùng ngày, nạn nhân đã được bàn giao cho Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận để tiếp tục điều trị, theo dõi sức khỏe; tình trạng sức khỏe hiện ổn định.

Trước đó, vào lúc 2 giờ ngày 21/10, ông Hồ Ngọc Nga, thuyền viên trên tàu cá BĐ 96962 TS, bị dây tời đánh vào người khi tàu đang hoạt động tại vùng biển cách Đông Đông Nam Côn Đảo khoảng 196 hải lý. Nạn nhân bị chấn thương, khó thở và nôn ói.

Trước tình hình trên, thuyền trưởng tàu cá đã đề nghị hỗ trợ, đồng thời điều khiển phương tiện di chuyển về đảo Phú Quý với tốc độ khoảng 6 hải lý/giờ để đưa nạn nhân vào bờ cấp cứu.

Thuyền viên bị nạn được Đồn Biên phòng Thanh hải tiếp nhận bàn giao cho Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận để tiếp tục điều trị, theo dõi sức khỏe

Đến 8 giờ 30 phút ngày 22/10, tàu cá BĐ 96962 TS cập cảng Phú Quý. Ngay sau đó, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã tổ chức hỗ trợ đưa nạn nhân lên tàu khách Superdong để di chuyển vào Phan Thiết điều trị. Tại thời điểm được hỗ trợ, nạn nhân vẫn tỉnh táo. 2 thuyền viên đi cùng để phối hợp chăm sóc, hỗ trợ nạn nhân trong quá trình di chuyển.