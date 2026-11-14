Bộ đội Biên phòng Lâm Đồng bắt quả tang đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

Đối tượng Trương Nhật Tân bị bắt quả tang tàng trữ trái phép chất ma túy. (Ảnh: VĂN HOÀN)

Trước đó, ngày 13/11, Đội Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng phối hợp Đồn Biên phòng Thanh Hải phát hiện, bắt quả tang Trương Nhật Tân (ngụ phường Phan Thiết) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy trên địa bàn.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ tang vật gồm 1 gói kích thước khoảng 2,5x4cm và 4 đoạn ống nhựa, kích thước khoảng 0,5x3cm. Bên trong các tang vật có chứa tinh thể màu trắng, dạng rắn. Qua làm việc ban đầu, đối tượng khai nhận số tinh thể trên là ma túy dạng ma túy đá, với tổng khối lượng khoảng 5gam, được đối tượng tàng trữ nhằm mục đích sử dụng.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Đồn Biên phòng Thanh Hải tiến hành lập biên bản, thu giữ tang vật và hoàn chỉnh các thủ tục điều tra ban đầu theo quy định của pháp luật.