Bộ đội Biên phòng Lai Châu thu hồi, tiêu hủy 457 khẩu súng các loại

Trong số vũ khí này có 54 khẩu súng hơi PCP, 284 khẩu súng kíp, 118 khẩu súng hơi và 1 khẩu súng thể thao. Ngoài ra, còn thu hồi 44 nòng súng, 6 kích điện, 2 bơm khí nén, 100 viên đạn chì, 1 viên đạn K56 và 1 chiếc nỏ. Qua công tác vận động đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân, phòng ngừa nguy cơ mất an ninh, trật tự, giữ vững bình yên địa bàn biên giới.

Bộ đội Biên phòng Lai Châu tích cực tuyên truyền, vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Ảnh: Đức Duẩn

Thực hiện kế hoạch tuyên truyền, vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT), thời gian qua BĐBP tỉnh Lai Châu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác giao nộp các loại vũ khí đang tàng trữ, sử dụng trái phép.

Các đồn Biên phòng chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, triển khai các đợt ra quân tuyên truyền, vận động với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”; thành lập các tổ công tác và bố trí 13 điểm tiếp nhận VK, VLN, CCHT tại các cơ quan, đơn vị.

Cùng với tuyên truyền tập trung tại các bản, các đơn vị còn chú trọng tuyên truyền trực tiếp đến từng hộ gia đình, cá nhân có nguy cơ tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép; giải thích rõ những quy định của pháp luật, tác hại và hậu quả có thể xảy ra từ việc sử dụng súng tự chế, vũ khí săn bắn không đúng quy định. Qua đó, giúp người dân hiểu rõ trách nhiệm, tự giác giao nộp vũ khí, không mua bán, chế tạo, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại VK, VLN, CCHT.

Kết quả, các đơn vị đã tổ chức 172 buổi tuyên truyền tập trung với 12.244 lượt người nghe; tuyên truyền cá biệt 117 lần với 136 lượt người; cấp phát 1.750 tờ rơi, tờ gấp và vận động 17.405 hộ dân ký cam kết không tàng trữ, sử dụng trái phép VK, VLN, CCHT.

Bộ đội Biên phòng Lai Châu thu hồi, tiêu hủy 457 khẩu súng các loại. Ảnh: Đức Duẩn

Đại tá Trần Nguyên Kỷ, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Lai Châu cho biết: Công tác tuyên truyền, vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực. Điều đáng ghi nhận là nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân có chuyển biến rõ nét; nhiều người dân đã tự giác giao nộp vũ khí, tích cực phối hợp với lực lượng BĐBP trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Thời gian tới, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tập trung vào những địa bàn, đối tượng còn tiềm ẩn nguy cơ vi phạm; tăng cường nắm tình hình, quản lý địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi mua bán, vận chuyển, chế tạo, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí. Đồng thời, duy trì các điểm tiếp nhận, vận động người dân tự giác giao nộp những loại vũ khí còn cất giữ, không để phát sinh phức tạp về an ninh, trật tự trên địa bàn.