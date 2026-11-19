Ngày 19-11, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương và công tác biên phòng năm 2026; triển khai nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Năm 2026, các cơ quan, đơn vị chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, duy trì tuần tra, kiểm soát, đấu tranh phòng, chống tội phạm. Các đơn vị đã tổ chức hơn 2.000 tổ tuần tra, kiểm soát kịp thời phát hiện bắt giữ, khởi tố 8 vụ, 15 đối tượng phạm tội về ma túy; 1 vụ tàng trữ, vận chuyển trái phép vật liệu nổ; 2 vụ buôn lậu gian lận thương mại, tang vật thu giữ gần 1kg ma túy các loại, 844g thuốc nổ, 42kg pháo hoa; xử phạt vi phạm hành chính 122 vụ, với tổng số tiền hơn 870 triệu đồng. Đặc biệt, đơn vị đã phối hợp với Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đấu tranh thành công chuyên án XC726P, bắt giữ 9 đối tượng tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) được triển khai quyết liệt với 5 đợt cao điểm, 104 buổi tuyên truyền; xử lý 10 vụ vi phạm, phạt tiền 258,5 triệu đồng. Bên cạnh đó, đơn vị phối hợp tổ chức tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn 100 vụ/73 phương tiện gặp nạn trên biển, làm thủ tục xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu cho 490 lượt phương tiện, 55.650 lượt thuyền viên, 98.393 lượt khách du lịch và gần 6 triệu tấn hàng hóa bảo đảm an toàn.

Từ nay đến Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh yêu cầu các đồn, trạm, hải đội biên phòng chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, vùng biển, tăng cường tuần tra, kiểm soát, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, quản lý chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, kiên quyết ngăn chặn khai thác IUU, sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn địa bàn, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ; tổ chức các hoạt động chăm lo Tết, thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, góp phần để Nhân dân khu vực biên giới biển vui xuân, đón Tết an toàn, đầm ấm.