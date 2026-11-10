Bộ đội Biên phòng Khánh Hòa cứu tàu cá bị sóng lớn đánh chìm

Bộ đội Biên phòng cùng người dân cứu hộ tàu cá bị sóng biển đánh chìm tại biển Hòn Khói. (Ảnh: CTV)

Thông tin ban đầu ghi nhận, khoảng 4 giờ sáng, trên địa bàn phường Đông Ninh Hòa xảy ra mưa lớn, gió mạnh đi kèm cùng sóng biển đánh mạnh. Tại thời điểm, tàu cá mang số hiệu KH 10741TS, do ông Nguyễn Văn Tú, trú tại tổ dân phố Hòn Khói (phường Đông Ninh Hòa) làm chủ, đang neo đậu tại khu vực bờ kè Hòn Khói bất ngờ bị sóng lớn đánh đứt dây neo và bị chìm xuống biển.

Tiếp nhận tin báo, Đồn Biên phòng Ninh Hải khẩn trương điều động các cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp chính quyền địa phương và người dân triển khai phương án cứu hộ. Các lực lượng nhanh chóng tiếp cận tàu cá, tổ chức trục vớt phương tiện trong điều kiện mưa lớn, sóng to, gió mạnh.

Sau hơn 3 giờ, lực lượng chức năng và người dân đã trục vớt, đưa tàu cá lên bờ an toàn, tạo điều kiện để chủ phương tiện kiểm tra, sửa chữa và khắc phục hư hỏng.

Việc triển khai cứu hộ kịp thời của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ninh Hải cùng các lực lượng tại chỗ đã góp phần hạn chế thiệt hại về tài sản cho ngư dân, thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm trong công tác ứng phó với diễn biến phức tạp của thời tiết.