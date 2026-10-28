Bộ đội Biên phòng Hưng Yên ra quân đấu tranh phòng, chống tội phạm

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: MAI TÚ)

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Tống Thanh Sơn, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hưng Yên yêu cầu các đơn vị đồng loạt xuất phát thực hiện nhiệm vụ từ 21 giờ ngày hôm nay cho đến khi có thông báo mới.

Các đơn vị quán triệt nghiêm túc kế hoạch, đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm chắc tình hình, quản lý chặt địa bàn, đối tượng, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật.

Đại tá Tống Thanh Sơn, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Hưng Yên yêu cầu các đơn vị đồng loạt xuất phát thực hiện nhiệm vụ từ 21 giờ ngày hôm nay. (Ảnh: MAI TÚ)

Đối với tội phạm ma túy, các đơn vị cần tăng cường tuần tra, kiểm soát, kết hợp biện pháp nghiệp vụ với trinh sát kỹ thuật; tập trung rà soát các tuyến, địa bàn trọng điểm, đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Đồng thời, chủ động trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ lực lượng Công an và các cơ quan chức năng để đấu tranh, triệt phá các đường dây tội phạm.

Trong phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, cần tăng cường kiểm tra, giám sát người, phương tiện, hàng hóa; rà soát các kho bãi, điểm tập kết và tuyến vận chuyển có dấu hiệu nghi vấn; tăng cường phối hợp với Công an, Hải quan, Cảnh sát biển và lực lượng chức năng liên quan phải được duy trì thường xuyên, bảo đảm phát hiện, xử lý kịp thời các vụ việc.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hưng Yên tỉnh Hưng Yên sẽ xử lý nghiêm các trường hợp bao che, tiếp tay cho tội phạm. (Ảnh: MAI TÚ)

Đại tá Tống Thanh Sơn cũng yêu cầu các đơn vị tăng cường nắm tình hình, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm mua bán người, xuất nhập cảnh trái phép, vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân khu vực biên giới biển chấp hành pháp luật, tích cực tham gia tố giác tội phạm.

Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng Hưng Yên tỉnh Hưng Yên nhấn mạnh trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ; yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh thiếu sót, xử lý nghiêm các trường hợp bao che, tiếp tay cho tội phạm.

Qua đó, nâng cao hiệu quả phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.