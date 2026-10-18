Bộ đội Biên phòng Hòn Chuối đồng hành cùng người dân đảo xa vượt khó

Bộ đội Biên phòng Hòn Chuối huy động lực lượng phối hợp hỗ trợ 5 hộ dân sinh sống trên đảo di dời nhà cửa từ Ghềnh Chướng sang Ghềnh Nam để tránh sóng lớn theo mùa, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 18/10, Trung tá Nguyễn Văn Qươn, Chính trị viên Đồn Biên phòng Hòn Chuối (Bộ Đội Biên phòng tỉnh Cà Mau) cho biết, đơn vị vừa huy động lực lượng phối hợp hỗ trợ 5 hộ dân sinh sống trên đảo di dời nhà cửa từ Ghềnh Chướng sang Ghềnh Nam để tránh sóng lớn theo mùa, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân.

Trong gần 1 ngày làm việc khẩn trương, 8 cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Hòn Chuối đã không quản ngại đường dốc cheo leo, địa hình hiểm trở để giúp các hộ dân tháo dỡ, vận chuyển vật liệu và dựng lại nhà tại vị trí mới.

Việc hỗ trợ kịp thời này giúp người dân sớm ổn định chỗ ở, yên tâm sinh hoạt và sản xuất khi thời tiết trên biển chuyển mùa. Đến nay, đơn vị đã hỗ trợ 14 hộ dân di chuyển nhà và 8 lồng bè nuôi cá của người dân trên đảo.

Trung tá Nguyễn Văn Qươn, người dân trên đảo Hòn Chuối từ lâu đã hình thành thói quen sinh hoạt gắn liền với đặc điểm tự nhiên của từng ghềnh đá. Vào mùa mưa, bão, mọi người di chuyển về Ghềnh Chướng để tránh gió mạnh, sóng lớn; khi bước vào mùa nắng, lại quay về Ghềnh Nam để thuận tiện hơn cho việc ra khơi đánh bắt và sinh hoạt hàng ngày.

Đây là việc làm theo quy luật tự nhiên nhưng việc di chuyển nhà cửa, đồ đạc, vật dụng sản xuất lại không đơn giản khi điều kiện giao thông còn hạn chế. Hiểu được khó khăn đó, đơn vị đã chủ động vào cuộc, giúp đỡ người dân hoàn thành việc di dời an toàn, nhanh chóng.

Đảo Hòn Chuối thuộc xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau, nằm cách đất liền khoảng 18 hải lý. Hiện trên đảo có 65 hộ dân sinh sống, chủ yếu dựa vào nghề khai thác hải sản.

Do ở cách xa đất liền, điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, giao thông đi lại hoàn toàn phụ thuộc vào tàu thuyền, dễ bị gián đoạn khi thời tiết xấu; nước ngọt luôn là vấn đề cấp bách, đặc biệt vào mùa khô; hệ thống hạ tầng, y tế còn nhiều hạn chế.

Thời gian qua, Đồn Biên phòng Hòn Chuối thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương và các ngành chức năng triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm cải thiện đời sống cho người dân trên đảo.

Đặc biệt, vào các tháng cao điểm mùa khô, khi nguồn nước tự nhiên cạn kiệt, đơn vị chủ động phối hợp vận chuyển nước sinh hoạt ra đảo, đảm bảo người dân không bị thiếu nước dùng thiết yếu, góp phần giải quyết khó khăn bức xúc nhất của người dân đảo xa.

Bên cạnh đó, đơn vị còn phối hợp với ngành y tế, các đơn vị tổ chức các đợt khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, hướng dẫn người dân cách phòng chống bệnh trong điều kiện còn hạn chế về dịch vụ y tế.

Cùng đó, Đồn Biên phòng Hòn Chuối thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện tốt quy định pháp luật, giữ vững an ninh trật tự, đoàn kết giúp nhau phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Khi người dân đi ra khơi gặp khó khăn hay thời tiết bất thường, lực lượng luôn sẵn sàng ứng cứu kịp thời, trở thành điểm tựa vững chắc cho từng ngư dân.

Những việc làm nhỏ nhưng đầy tình nghĩa của cán bộ, chiến sỹ Biên phòng Hòn Chuối đã trở thành điểm tựa tin cậy của người dân trên đảo. Tình cảm quân dân ngày càng khăng khít, gắn bó, góp phần củng cố vững chắc thế trận biên phòng toàn dân ngay tại vùng biển tiền tiêu của Tổ quốc./.