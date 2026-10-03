Bộ đội Biên phòng Hội thi phó đồn trưởng nghiệp vụ giỏi

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng giấy khen cho các cá nhân đạt thành tích cao tại hội thi.

Tham gia hội thi có 16 thí sinh là phó đồn trưởng nghiệp vụ các đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh. Các thí sinh trải qua các nội dung thi gồm: Lý luận chung, xử lý tình huống nghiệp vụ, điều lệnh, bơi tự do 3 phút, bắn súng K54 bài 1 (dành cho quân nhân từ 45 tuổi trở xuống) và bắn súng K54 bài 1b (dành cho quân nhân từ 45 tuổi trở lên). Các nội dung thi bám sát thực tiễn công tác quản lý, bảo vệ biên giới, đòi hỏi mỗi cán bộ phải nắm vững pháp luật, nghiệp vụ sắc bén và có thể lực tốt.

Hội thi là đợt sát hạch quan trọng nhằm đánh giá toàn diện năng lực tham mưu, chỉ huy và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ chủ chốt tuyến đầu, qua đó, góp phần nâng cao chất lượng quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Kết quả, 100% thí sinh hoàn thành các nội dung và đạt yêu cầu; trong đó tỷ lệ đạt khá, giỏi chiếm 75%. Kết thúc hội thi, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng giấy khen cho các cá nhân đạt giải, trong đó, Trung tá Ngô Xuân Hoàng, Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Đồn Biên phòng Tổng Cọt đạt giải nhất, Trung tá Nông Văn Minh, Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Đồn Biên phòng Ngọc Chung đạt giải nhì, Thiếu tá Đào Đăng Khoa, Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Đồn Biên phòng cửa khẩu Pác Bó đạt giải ba.