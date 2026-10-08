Bộ đội Biên phòng hỗ trợ tìm kiếm và đưa người bị câm điếc trở về nhà

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lộc Thành và các lực lượng hỗ trợ đưa ông Điểu Cầm về gia đình an toàn. Ảnh: ĐVCC

Theo đó, vào lúc 20h ngày 7-10, Đồn Biên phòng Lộc Thành nhận tin báo của ông Điểu Đông (50 tuổi, trú tại khu định cư định canh 33, ấp KLiêu, xã Lộc Thành, thành phố Đồng Nai) về việc cha của ông là ông Điểu Cầm (64 tuổi, bị câm điếc) đi lạc khi đi chăn bò ở khu vực vườn tràm, cách Đồn Biên phòng Lộc Thành khoảng 3,5km.

Quân y Đồn Biên phòng Lộc Thành hỏi thăm sức khỏe ông Điểu Cầm. Ảnh: ĐVCC

Nhận tin báo, Đồn Biên phòng Lộc Thành đã báo cáo Ban Chỉ huy BĐBP thành phố và triển khai lực lượng tích cực hỗ trợ tìm kiếm người bị lạc. Đồng thời cử 14 cán bộ, chiến sĩ do Trung tá Nguyễn Trường Sơn, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Lộc Thành làm đội trưởng trực tiếp phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự và Công an xã Lộc Thành cùng gia đình ông Điểu Đông, một số người dân tìm kiếm ông Điểu Cầm.

Với nỗ lực tìm kiếm, đến 9h30 ngày 8-10, các lực lượng đã tìm thấy ông Điểu Cầm ở vườn cao su cách đơn vị khoảng 3,5km và cách nhà ông khoảng 5km.

Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Lộc Thành đã cử quân y khám sức khỏe cho ông Điểu Cầm, kết quả tình trạng sức khỏe ông bình thường. Đến trưa 8-10, gia đình đã đưa ông Điểu Cầm trở về nhà.

Trung tá Nguyễn Trường Sơn, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Lộc Thành cho hay: Cán bộ, chiến sĩ của đơn vị luôn quán triệt tốt phương châm “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”. Vì vậy, khi người dân xung quanh, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số thông báo tin tức, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị ngay lập tức hỗ trợ tốt nhất để tìm kiếm, kiểm tra sức khỏe và đưa người dân trở về nhà an toàn.