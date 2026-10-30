Bộ đội Biên phòng hỗ trợ cứu nạn sau vụ va chạm tàu trên biển

Lúc 10 giờ 40 phút cùng ngày, tại vùng biển giáp ranh giữa TP Hải Phòng và TP Quảng Ninh, tàu AROSA (quốc tịch Liberia) va chạm với tàu cá HP 90880 chở 6 người. Vụ va chạm khiến tàu cá bị chìm, cả 6 thuyền viên rơi xuống biển. Thời điểm xảy ra tai nạn, tàu AROSA chở 18 người, đang hành trình từ Singapore đến cảng Hòn Gai (TP Quảng Ninh) để trả hàng.

Bộ đội Biên phòng TP Quảng Ninh đưa thuyền viên trên tàu cá gặp nạn vào bờ cấp cứu, theo dõi sức khỏe.

Nhận tin báo, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Hòn Gai và Hải đội Biên phòng 2 (Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Quảng Ninh) nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện, phối hợp tổ chức cứu nạn, đưa các nạn nhân vào bờ, chuyển đến Bệnh viện Đa khoa TP Quảng Ninh cấp cứu. Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn khiến 1 thuyền viên tử vong, 5 người bị thương.

Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu đã đề nghị Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng chỉ đạo Bộ đội Biên phòng TP Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.