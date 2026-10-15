Bộ đội Biên phòng hỗ trợ bác sĩ vượt biển cấp cứu sản phụ tại Cô Tô

Sáng 15/10, sản phụ V.T.L. (33 tuổi, trú tại đặc khu Cô Tô) nhập viện tại Cơ sở 2, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Vân Đồn trong tình trạng ra máu âm đạo, vỡ ối.

Qua thăm khám, các bác sĩ xác định sản phụ mang thai lần thứ ba, thai 37 tuần 2 ngày, có sẹo mổ lấy thai cũ, ngôi thai ngược và dấu hiệu suy thai, cần xử trí khẩn cấp.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng hỗ trợ đưa kíp y bác sĩ vượt biển ra Cô Tô cấp cứu sản phụ trong tình huống khẩn cấp.

Cơ sở 2 lập tức kết nối hội chẩn với Cơ sở 1 để thống nhất phương án điều trị. Bệnh viện kích hoạt báo động đỏ, huy động kíp bác sĩ sản khoa, nhi khoa ra đảo hỗ trợ cấp cứu.

Do thời tiết trên biển không thuận lợi, bệnh viện phối hợp với Đồn Biên phòng Hạ Long (Vân Đồn), đề nghị hỗ trợ phương tiện đưa kíp bác sĩ tiếp cận người bệnh. Đồng thời, tại Cơ sở 2, kíp gây mê hồi sức và các nữ hộ sinh khẩn trương chuẩn bị nhân lực, trang thiết bị phục vụ phẫu thuật.

Em bé chào đời khỏe mạnh sau ca phẫu thuật cấp cứu.

Sau khoảng một giờ vượt biển, kíp bác sĩ có mặt tại Cô Tô và lập tức tiến hành mổ lấy thai. Bé gái nặng 2,8 kg chào đời khỏe mạnh, cất tiếng khóc ngay sau sinh. Sức khỏe sản phụ hiện ổn định, tiếp tục được theo dõi, chăm sóc hậu phẫu.