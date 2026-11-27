Quang cảnh hội đàm. Ảnh: Quàng Hùng

Đoàn đại biểu phía Việt Nam do Đại tá Phạm Tùng Lâm, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La làm Trưởng đoàn. Đoàn đại biểu phía Lào do Thiếu tướng Si-vy-xay Phêng-sẳn-tỵ-súc, Chỉ huy trưởng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Luông Pha Băng làm Trưởng đoàn.

Trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, hai bên đã đánh giá kết quả phối hợp trong năm 2026. Thời gian qua, mặc dù tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp như hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, tội phạm ma túy, buôn lậu, xuất, nhập cảnh trái phép và di dịch cư tự do, nhưng hai bên đã chủ động phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trao đổi thông tin, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, không để bị động, bất ngờ.

Trong năm 2026, các đồn Biên phòng thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng hai tỉnh Sơn La và Điện Biên (Việt Nam) và các đại đội Biên phòng thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự hai tỉnh Luông Pha Băng và Phông Sa Lỳ (Lào) đã phối hợp tổ chức 15 lượt tuần tra song phương, với 306 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả các loại tội phạm và hành vi vi phạm quy chế biên giới. Qua đó, hệ thống đường biên, mốc quốc giới được giữ vững.

Bên cạnh nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, công tác đối ngoại biên phòng và giao lưu nhân dân tiếp tục được hai bên quan tâm triển khai thiết thực. Bộ đội Biên phòng hai tỉnh Sơn La và Điện Biên duy trì các đoàn sang thăm, chúc mừng Tết cổ truyền Bunpimay của Lào; thực hiện hiệu quả mô hình “Trạm Quân dân y hữu nghị và cấp phát thuốc miễn phí”, thường xuyên hỗ trợ khám, chữa bệnh cho cán bộ, chiến sĩ nước bạn. Hai đơn vị tiếp tục nhận đỡ đầu 8 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại khu vực biên giới phía Lào theo chương trình “Nâng bước em đến trường”, với mức hỗ trợ 500.000 đồng/em/tháng. Tổng trị giá các hoạt động đạt trên 72 triệu đồng.

Đại diện hai bên ký Biên bản hội đàm. Ảnh: Quàng Hùng

Bên cạnh những kết quả đạt được, hai bên cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác phối hợp, nhất là hoạt động tuyên truyền và tần suất kiểm soát tại một số thời điểm, qua đó thống nhất các biện pháp khắc phục trong thời gian tới.

Tại hội đàm, hai bên thống nhất tiếp tục duy trì nghiêm chế độ giao ban, tuần tra song phương, phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, hệ thống mốc quốc giới; tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm, nhất là những âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết giữa hai nước Việt Nam - Lào. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân hai bên biên giới.

Hai bên cũng thống nhất tiếp tục phối hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, Việt Nam và tỉnh Luông Pha Bang, Lào thúc đẩy hoàn thiện thủ tục nâng cấp cặp cửa khẩu Huổi Puốc - Na Son thành cửa khẩu quốc tế; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La, Việt Nam và tỉnh Luông Pha Băng, Lào quy hoạch xây dựng cặp cửa khẩu phụ Huổi Lạ, tỉnh Sơn La (Việt Nam) và Nong Nhang, tỉnh Luông Pha Băng (Lào). Việc này nhằm tăng cường hợp tác, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân hai bên biên giới giao thương, mua bán, trao đổi hàng hóa, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Ngoài ra, hai bên thống nhất sớm triển khai dự án xây dựng điểm ngắm cảnh tại mốc giao điểm đường biên giới ba nước Việt Nam - Lào - Trung Quốc.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La trao quà tặng Bộ Chỉ huy Quân sự hai tỉnh Luông Pha Băng và Phông Sa Lỳ. Ảnh: Quàng Hùng

Kết thúc hội đàm, hai bên nhất trí cao với các nội dung đã thống nhất và tiến hành ký kết Biên bản ghi nhớ. Thành công của hội đàm tiếp tục khẳng định quyết tâm của lực lượng bảo vệ biên giới hai nước trong phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, giữ vững an ninh, trật tự, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững.

Dự kiến, Hội đàm lần thứ XIX sẽ được tổ chức vào năm 2027 tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, Việt Nam.