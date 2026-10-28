Bộ đội Biên phòng Hải Phòng kịp thời cứu thuyền viên tàu cá bị nạn trên vùng biển Đồ Sơn

Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng kịp thời cứu thuyền viên tàu cá bị nạn. (Ảnh: NGUYỄN KHÁNH)

Cụ thể, vào hồi 7 giờ 30 phút ngày 28/10/2026, Đồn Biên phòng Đồ Sơn, Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng nhận được tin báo hỗ trợ cứu nạn khẩn cấp từ ông Phạm Văn Dũng (sinh năm 1983, trú tại xã Tiên Trang, tỉnh Thanh Hóa), là thuyền trưởng tàu cá HP-90314 TS.

Thời điểm đó, tàu cá chở theo 5 thuyền viên đang khai thác thủy sản tại vùng biển Đồ Sơn (cách Tây nam đảo Dáu khoảng 4 hải lý) bất ngờ gặp sóng to, gió lớn khiến lưới quấn vào chân vịt không di chuyển được. Do thời tiết xấu đã làm 4 thuyền viên trên tàu bị rơi xuống biển, trôi dạt và đối mặt với nguy cơ đuối nước. Trước tình thế nguy cấp, thuyền trưởng đã lập tức phát tín hiệu cầu cứu.

Các cán bộ, chiến sĩ Biên phòng Hải Phòng động viên, thăm hỏi các thuyền viên bị nạn. (Ảnh: NGUYỄN KHÁNH)

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Đồ Sơn đã nhanh chóng báo cáo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố đồng thời kích hoạt phương án cứu hộ, cứu nạn khẩn cấp. Đơn vị điều động 1 xuồng ST 750 (mang hiệu số BP-02.07.08) cùng 4 cán bộ, do Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Đào Vĩnh Cửu, phụ trách đội tàu thuyền làm tổ trưởng, cơ động ra hiện trường tổ chức cứu nạn.

Đến 8 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng cứu hộ của Đồn Biên phòng Đồ Sơn đã tiếp cận hiện trường, cứu vớt thành công toàn bộ 4 thuyền viên đưa lên xuồng và cập bến an toàn. Ngay khi cập bến, đơn vị đã phối hợp cùng Trung tâm Y tế Đồ Sơn triển khai xe cứu thương và đội ngũ y, bác sĩ trực tiếp khám sức khỏe, sơ cấp cứu ban đầu cho các nạn nhân.

Thuyền viên Lê Văn Nam đang được chăm sóc y tế đặc biệt tại Trung tâm Y tế Đồ Sơn. (Ảnh: NGUYỄN KHÁNH)

Hiện tại sức khỏe của 3 thuyền viên đã ổn định, bình thường. Riêng thuyền viên Lê Văn Nam (sinh năm 2000, trú tại phường Liên Hòa, thành phố Quảng Ninh) do bị sặc nước và có nguy cơ viêm phổi đang được tiếp tục theo dõi, chăm sóc y tế đặc biệt tại Trung tâm Y tế Đồ Sơn.

Đồn Biên phòng Đồ Sơn tiếp tục phối hợp cơ quan y tế theo dõi sát sao tình trạng sức khỏe của thuyền viên Lê Văn Nam; đồng thời hỗ trợ phương án lai dắt tàu cá HP-90314 TS vào bờ bảo đảm an toàn.