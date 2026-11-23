Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đắk Dang xuống tận các vườn cà phê ở bon Đắk Huýt, xã Quảng Trực để hỗ trợ người dân thu hoạch cà phê

Chia sẻ khó khăn mùa thu hoạch

Những ngày này, trên các vườn cà phê ở bon Đắk Huýt, xã Quảng Trực, không khí thu hoạch cà phê diễn ra khẩn trương. Giữa những rẫy cà phê trĩu trái chín, bên cạnh người dân còn có màu áo xanh của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đắk Dang.

Tại vườn cà phê của gia đình anh Lê Đăng Tuấn và chị Phan Thị Hồng Diệu, sự hỗ trợ ấy càng trở nên ý nghĩa khi gia đình có hơn 3 ha cà phê, mỗi năm cho thu hoạch khoảng 10 tấn cà phê nhân nhưng lao động chỉ có hai vợ chồng. Diện tích canh tác lớn, cà phê lại chín tập trung khiến việc thu hái trong thời gian ngắn gặp nhiều khó khăn. Nếu không kịp thu hoạch, trái chín rụng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng và thu nhập sau cả năm chăm sóc.

Trước tình hình đó, gia đình đã liên hệ với Đồn Biên phòng Đắk Dang để nhờ hỗ trợ nhân công. Không lâu sau, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị có mặt tại vườn, cùng gia đình bắt tay vào công việc. Chị Phan Thị Hồng Diệu chia sẻ, sự hỗ trợ của bộ đội biên phòng giúp gia đình giảm bớt gánh nặng trong thời điểm công việc dồn dập.

Không quản ngại nắng nóng, vất vả, các cán bộ, chiến sĩ cùng người dân thu hoạch cà phê. Với những người lính biên phòng, đó là cách sẻ chia thiết thực với bà con từ chính những nhu cầu trong đời sống thường ngày.

Hỗ trợ người dân thu hoạch nông sản là hoạt động dân vận được đơn vị duy trì hằng năm, căn cứ vào tình hình thực tế của địa bàn

Gắn bó với người dân từ những việc làm thiết thực

Theo Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Đắk Dang, hỗ trợ người dân thu hoạch nông sản là hoạt động dân vận được đơn vị duy trì hằng năm, căn cứ vào tình hình thực tế của địa bàn. Vào mùa thu hoạch cà phê, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, phân công cán bộ, chiến sĩ phối hợp giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thiếu nhân công lao động, góp phần bảo đảm tiến độ thu hoạch và hạn chế thất thoát nông sản.

Trung tá Nguyễn Viết Hà - Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Đắk Dang cho biết, đơn vị xác định công tác dân vận phải xuất phát từ những nhu cầu thực tế của người dân. Vì vậy, bên cạnh nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, cán bộ, chiến sĩ luôn chủ động tham gia các hoạt động hỗ trợ sản xuất, phát triển kinh tế, chăm lo đời sống và giúp đỡ những hộ gia đình còn khó khăn. “Thông qua những việc làm cụ thể như: hỗ trợ người dân thu hoạch cà phê, đơn vị mong muốn góp phần giúp bà con hoàn thành mùa vụ, bảo đảm sản lượng, ổn định thu nhập. Đây cũng là dịp để cán bộ, chiến sĩ gần dân, hiểu dân hơn, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa bộ đội biên phòng với Nhân dân trên địa bàn, qua đó góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc”, Trung tá Nguyễn Viết Hà chia sẻ.

Không chỉ trong mùa thu hoạch cà phê, Đồn Biên phòng Đắk Dang còn tích cực tham gia các hoạt động giúp dân phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ ngày công lao động và chăm lo các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Những hoạt động này được triển khai gắn với điều kiện thực tế của từng địa bàn, từng hộ dân, hướng đến giải quyết những khó khăn cụ thể trong đời sống.

Ở vùng biên giới, sự ổn định trong đời sống và sản xuất của người dân có ý nghĩa quan trọng đối với việc xây dựng địa bàn vững mạnh. Bởi khi người dân yên tâm lao động, phát triển kinh tế, đồng thời tin tưởng, đồng hành cùng lực lượng biên phòng, thế trận lòng dân cũng được củng cố từ cơ sở.