Chủ động mở lớp học từ yêu cầu thực tế

Trong công tác tại địa bàn biên giới, đôi khi một câu nói bằng tiếng của đồng bào có thể giúp người lính hiểu rõ hơn tâm tư, nguyện vọng của người dân. Với cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Gia Lai, học tiếng Gia Rai không đơn thuần là bổ sung kỹ năng giao tiếp mà còn xuất phát từ yêu cầu thực tế trong quá trình bám địa bàn, thực hiện công tác dân vận.

Tại Đồn Biên phòng Ia Pnôn, nhận thấy rào cản ngôn ngữ có thể ảnh hưởng đến hiệu quả tiếp xúc, tuyên truyền, vận động quần chúng, Trung tá Rơ Lan Toanh, Chính trị viên phó đơn vị đã chủ động báo cáo, đề xuất Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn tổ chức các lớp học tiếng Gia Rai cho cán bộ, chiến sĩ.

Những lớp học tiếng dân tộc đã góp phần thu hẹp khoảng cách ngôn ngữ, tăng cường sự thấu hiểu, tin tưởng giữa cán bộ, chiến sĩ với đồng bào.

Từ đề xuất này, đơn vị đã duy trì 5 lớp học với 90 học viên tham gia. Nội dung học không chỉ dừng lại ở từ vựng, cấu trúc câu mà còn hướng đến những tình huống giao tiếp thường gặp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Cán bộ, chiến sĩ được khuyến khích sử dụng tiếng Gia Rai khi tiếp xúc, làm việc với người dân, từng bước đưa kiến thức trên lớp vào thực tiễn. Nhờ đó, việc học ngôn ngữ trở thành một phần gắn liền với nhiệm vụ hằng ngày, giúp người lính thuận lợi hơn khi thăm hỏi, trao đổi, giải thích những vấn đề người dân quan tâm.

Trước đó, từ năm 2022, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai phối hợp với Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai tổ chức các lớp tiếng Gia Rai cho cán bộ, chiến sĩ. Qua các khóa học, 92 cán bộ, chiến sĩ tham gia, trong đó 64 người được cấp chứng chỉ.

Những kết quả này tạo nền tảng để việc học tiếng đồng bào được duy trì, mở rộng trong lực lượng Bộ đội Biên phòng, đáp ứng yêu cầu công tác tại địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

Tiếng Gia Rai theo chân người lính xuống bản

Tại Đồn Biên phòng Ia Pnôn, các lớp học tiếng Gia Rai được duy trì vào tối thứ Năm hằng tuần, do Trung tá Rơ Lan Toanh trực tiếp hướng dẫn. Việc giảng dạy được gắn với những tình huống cụ thể mà cán bộ, chiến sĩ thường gặp trong quá trình tiếp xúc với người dân.

Bên cạnh học qua giáo trình, cán bộ, chiến sĩ còn chủ động tự học, học theo nhóm, trao đổi với người biết tiếng và tranh thủ trò chuyện với già làng, trưởng thôn, người có uy tín. Những cuộc gặp gỡ tại địa bàn trở thành cơ hội để luyện tập, điều chỉnh cách phát âm, cách diễn đạt và tìm hiểu thêm phong tục, tập quán của đồng bào.

Biết tiếng Gia Rai giúp cán bộ, chiến sĩ thuận lợi hơn khi giải thích chủ trương, chính sách, hướng dẫn thủ tục hành chính và vận động người dân tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc. Khi những nội dung tuyên truyền được truyền đạt bằng ngôn ngữ quen thuộc, người dân dễ tiếp nhận, trao đổi và chia sẻ những vấn đề đang quan tâm.

Không chỉ phục vụ giao tiếp, việc sử dụng tiếng đồng bào còn giúp người lính đưa các phương thức tiếp nhận thông tin mới đến gần người dân hơn.

Tại Đồn Biên phòng Ia Pnôn, cán bộ, chiến sĩ trực tiếp đến từng địa bàn hướng dẫn người dân sử dụng mã QR, hộp thư điện tử để phản ánh, tố giác thông tin liên quan đến tội phạm. Quá trình hướng dẫn được thực hiện bằng cả tiếng Việt và tiếng Gia Rai, giúp người dân hiểu cách sử dụng, đồng thời tạo thuận lợi để đơn vị tiếp nhận thông tin từ cơ sở.

Cách làm này góp phần kết hợp công tác dân vận truyền thống với ứng dụng công nghệ, mở rộng kênh tiếp nhận thông tin, phát huy vai trò của người dân trong tham gia giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn biên giới.

Việc học và sử dụng tiếng đồng bào cũng gắn với phương châm “3 bám, 4 cùng” của Bộ đội Biên phòng: bám chủ trương, chính sách; bám cấp ủy, chính quyền địa phương; bám dân; cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng đồng bào. Khi người lính có thể giao tiếp bằng ngôn ngữ của người dân, việc bám địa bàn không chỉ là sự hiện diện thường xuyên mà còn là khả năng lắng nghe, chia sẻ và thấu hiểu những vấn đề nảy sinh trong cuộc sống.

Theo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, những lớp học tiếng Gia Rai tuy quy mô không lớn nhưng mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thu hẹp khoảng cách ngôn ngữ, tăng cường sự gắn bó, tin tưởng giữa cán bộ, chiến sĩ với đồng bào.

Thời gian tới, Bộ đội Biên phòng Gia Lai tiếp tục duy trì các lớp học tiếng Jrai, Bahnar phù hợp với đặc điểm từng địa bàn; gắn kết quả học tập với khả năng giao tiếp, tuyên truyền và xử lý công việc thực tế, ưu tiên cán bộ trực tiếp làm công tác vận động quần chúng và những người mới nhận nhiệm vụ tại địa bàn.

Cùng với đó, đơn vị chú trọng xây dựng tài liệu, tình huống tuyên truyền pháp luật ngắn gọn, dễ hiểu, bổ sung nội dung song ngữ khi cần thiết; kết hợp ứng dụng công nghệ với gặp gỡ, tuyên truyền trực tiếp để mọi người dân đều có thể tiếp cận thông tin.

Từ những lớp học giản dị, tiếng Gia Rai đang theo chân người lính xuống từng thôn, làng. Mỗi câu nói bằng tiếng đồng bào không chỉ giúp việc tuyên truyền hiệu quả hơn mà còn góp phần vun đắp tình đoàn kết quân dân, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc nơi phên giậu Tổ quốc.