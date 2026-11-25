Khu vực biên giới phía Bắc có giao thông ở nhiều nơi còn khó khăn, đời sống của một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều thiếu thốn. Đây cũng là địa bàn có hoạt động giao lưu, qua lại biên giới diễn ra thường xuyên, đặt ra yêu cầu cao về nâng cao nhận thức pháp luật, phòng ngừa vi phạm và bảo đảm an ninh, trật tự.

Trong điều kiện đó, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giữ vai trò quan trọng, giúp người dân hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong đời sống hằng ngày cũng như trong tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Thực hiện Quyết định số 1371/QĐ-TTg ngày 30/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027”, các đơn vị Bộ đội Biên phòng đã chú trọng đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền theo hướng thiết thực, dễ hiểu và sát với đặc điểm từng địa bàn.

Gần dân, hiểu bản, đưa pháp luật vào đời sống

Ở khu vực miền núi, biên giới, việc đưa pháp luật đến với người dân không chỉ phụ thuộc vào nội dung tuyên truyền mà còn đòi hỏi phương pháp truyền đạt phù hợp. Những buổi phổ biến trực tiếp tại nhà văn hóa, trường học, thôn bản; việc sử dụng tiếng dân tộc thiểu số và trao đổi thông qua người có uy tín đã trở thành những cách làm được các đơn vị biên phòng chú trọng.

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BĐBP Cao Bằng tuyên truyền cho học sinh tại cột mốc biên giới. (Ảnh: BPCB)

Điện Biên, công tác tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam được triển khai bằng nhiều hình thức, từ nói chuyện trực tiếp, phát tài liệu đến tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh.

Bên cạnh hình thức truyền thống, việc sử dụng mạng xã hội và các phương tiện thông tin đại chúng cũng được chú trọng. Qua đó, những nội dung liên quan đến Luật Biên phòng Việt Nam, quy định về quản lý, bảo vệ biên giới và trách nhiệm của người dân trong giữ gìn an ninh, trật tự được chuyển tải bằng nhiều kênh khác nhau, tạo điều kiện để bà con tiếp cận thông tin thuận lợi hơn.

Tại Lai Châu, Đồn Biên phòng Thu Lũm triển khai mô hình “Câu lạc bộ pháp luật vùng cao” và “Góc pháp luật tại bản”. Các câu lạc bộ có sự tham gia của già làng, trưởng bản, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, cán bộ biên phòng và thanh niên địa phương. Thông qua những buổi sinh hoạt, người dân được trao đổi, tìm hiểu các quy định liên quan đến đất đai, hôn nhân, gia đình, xuất nhập cảnh và phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật.

Đáng chú ý, mô hình “Góc pháp luật tại bản” với các tủ sách, tài liệu tuyên truyền được bố trí tại nhà văn hóa hoặc điểm sinh hoạt cộng đồng đã giúp người dân có thêm điều kiện tìm hiểu, tra cứu những quy định cần thiết. Cán bộ biên phòng còn kết hợp sử dụng tiếng nói của đồng bào, hình ảnh trực quan và các tình huống gần gũi với đời sống để nội dung tuyên truyền dễ tiếp nhận hơn.

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP Đồn Ngọc Côn tuyên truyền cho các em học sinh tại địa bàn biên giới. (Ảnh: BPCB)

Cách làm này cho thấy, khi người dân được trực tiếp trao đổi, đặt câu hỏi và tháo gỡ những vướng mắc từ thực tế, pháp luật không còn là những quy định xa lạ mà trở thành kiến thức thiết thực trong đời sống hằng ngày.

Trên tuyến biên giới Tuyên Quang, công tác tuyên truyền cũng được chú trọng đổi mới theo hướng gần dân, sát địa bàn. Cán bộ biên phòng tăng cường xuống cơ sở, kết hợp tuyên truyền bằng tiếng dân tộc thiểu số, phát tài liệu và vận động người dân tham gia bảo vệ đường biên giới, mốc quốc giới.

Những nội dung được tập trung phổ biến gắn với trách nhiệm chấp hành quy chế khu vực biên giới, bảo vệ đường biên giới, mốc quốc giới, phòng ngừa xuất nhập cảnh trái phép và các hành vi vi phạm pháp luật. Thông qua sự phối hợp giữa lực lượng biên phòng, chính quyền địa phương và người có uy tín, việc vận động người dân từng bước thay đổi nhận thức, xây dựng nếp sống phù hợp với quy định pháp luật được triển khai thường xuyên.

Tương tự, tại Cao Bằng và nhiều địa bàn biên giới phía Bắc khác, các đơn vị biên phòng cũng tăng cường phối hợp với chính quyền, nhà trường và các tổ chức đoàn thể thực hiện tuyên truyền lưu động, sinh hoạt cộng đồng và phổ biến chuyên đề. Việc chọn lọc nội dung phù hợp với từng nhóm đối tượng, nhất là học sinh và người dân ở các xã biên giới, góp phần đưa kiến thức pháp luật thấm sâu hơn ngay từ cơ sở.

Chuyển đổi số mở rộng không gian tuyên truyền pháp luật

Cùng với các hình thức tuyên truyền trực tiếp, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số đang mở ra thêm phương thức tiếp cận pháp luật tại khu vực biên giới. Việc sử dụng mã QR, nền tảng trực tuyến và các kênh thông tin điện tử giúp người dân chủ động tra cứu, tiếp nhận thông tin mà không phải lúc nào cũng cần đến trực tiếp cơ quan chức năng.

Một trong những mô hình đáng chú ý là “Thông tin biên cương số” do Đồn Biên phòng Bắc Xa, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn triển khai từ tháng 4/2025. Mô hình vận hành trên nền tảng trang thông tin điện tử tích hợp mã QR, cung cấp các nội dung liên quan đến pháp luật biên giới, văn hóa, du lịch địa phương và hoạt động của đơn vị.

Chỉ với điện thoại thông minh có kết nối internet, người dân có thể quét mã QR để truy cập các nội dung trên nền tảng này. Cách làm đó góp phần đa dạng hóa phương thức tuyên truyền, giúp thông tin đến với người dân thuận tiện hơn, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào tài liệu giấy.

Ở Sơn La, Bộ đội Biên phòng tỉnh triển khai mô hình “Hòm thư điện tử tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm ẩn danh” tại 10 đồn biên phòng. Thông qua mã QR được đặt tại các địa điểm công cộng, người dân có thể gửi thông tin, hình ảnh phản ánh những dấu hiệu vi phạm pháp luật đến lực lượng chức năng. Từ khi đưa vào vận hành, mô hình đã tiếp nhận hơn nhiều tin báo, trong đó có nhiều nguồn tin có giá trị phục vụ công tác xác minh, xử lý các vụ việc liên quan đến ma túy và an ninh, trật tự trên tuyến biên giới.

Đây là một phương thức tiếp nhận thông tin bổ sung, tạo điều kiện để người dân phản ánh vụ việc thuận tiện hơn, nhất là tại những bản cách xa đồn biên phòng. Theo quy trình nghiệp vụ, mọi thông tin do người dân cung cấp đều được đơn vị phân loại, kiểm tra và xác minh chặt chẽ trước khi xử lý theo quy định.

Thông qua các hoạt động, người dân được tiếp cận các nội dung cơ bản của Luật Biên phòng Việt Nam, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia và quy chế khu vực biên giới đất liền. Việc kết hợp tuyên truyền pháp luật với phổ cập kỹ năng số góp phần giúp người dân tiếp cận thông tin thuận lợi hơn, từng bước nâng cao khả năng sử dụng các tiện ích công nghệ trong đời sống.

Từ những mô hình trên có thể thấy, chuyển đổi số không thay thế vai trò của tuyên truyền trực tiếp mà tạo thêm kênh kết nối giữa lực lượng biên phòng với người dân. Đặc biệt tại những địa bàn xa trung tâm, cách làm này góp phần khắc phục một phần khó khăn về khoảng cách, thời gian và điều kiện tiếp cận tài liệu pháp luật.

BĐBP Cao Bằng tuyên truyền cho biên giới. (Ảnh: BPCB)

Hiệu quả của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật không chỉ thể hiện qua số buổi tuyên truyền hay lượng tài liệu được phát hành, mà quan trọng hơn là sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của người dân.

Tại Tuyên Quang, các mô hình tự quản đường biên, cột mốc và tổ an ninh tự quản tiếp tục được duy trì, củng cố sau sắp xếp đơn vị hành chính. Đây là những mô hình phát huy vai trò của người dân trong tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh, trật tự tại địa bàn. Thông qua việc phối hợp với lực lượng biên phòng, chính quyền địa phương và các tổ chức ở cơ sở, người dân có thêm điều kiện nắm bắt thông tin, phản ánh những vấn đề phát sinh và tham gia các hoạt động bảo vệ đường biên giới, mốc quốc giới theo quy định. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân, đồng thời phát huy tinh thần trách nhiệm của người dân trong tham gia bảo vệ biên giới.

Từ những buổi tuyên truyền tại nhà văn hóa bản, các câu lạc bộ pháp luật, mô hình tra cứu thông tin bằng mã QR đến những cuộc gặp gỡ, trao đổi với ngư dân trên biển, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đang từng bước được triển khai theo hướng linh hoạt, phù hợp với điều kiện từng địa bàn.

Để những quy định pháp luật thực sự đi vào đời sống, bên cạnh sự chủ động của lực lượng Bộ đội Biên phòng cần có sự phối hợp thường xuyên của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và sự tham gia tự giác của người dân. Khi hiểu đúng quy định, nhận thức rõ quyền lợi và trách nhiệm của mình, mỗi người dân sẽ có thêm cơ sở để tự bảo vệ bản thân, gia đình và tích cực tham gia giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương.

Đó cũng là nền tảng để xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, góp phần giữ bình yên từng bản làng, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia và xây dựng khu vực biên giới ngày càng ổn định, phát triển.