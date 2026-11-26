Thiếu tướng Vũ Quốc Ân phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: TK

Qua 2 năm triển khai, nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, người chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ về vai trò của chuyển đổi số và ý nghĩa của phong trào “Bình dân học vụ số” có chuyển biến rõ nét. Các cơ quan, đơn vị xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, gắn với nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ biên phòng. Người chỉ huy các cấp trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và nêu gương trong học tập, thi đánh giá; lực lượng chuyên trách, kiêm nhiệm công nghệ thông tin phát huy vai trò nòng cốt trong quá trình triển khai.

Các cơ quan, đơn vị thống nhất triển khai chương trình học tập theo Khung kiến thức, kỹ năng số cơ bản trong Quân đội; hướng dẫn quân nhân học tập theo từng đối tượng trên Nền tảng Bình dân học vụ số của Bộ Quốc phòng. Nền tảng được sử dụng trên mạng máy tính quân sự, mạng Internet và ứng dụng di động QiMe. Các đơn vị tổ chức tập huấn, hướng dẫn quy trình thi, đồng thời đặt liên kết đến nền tảng trên 100% trang, cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị. Bộ Tham mưu cấp tài khoản quản trị cho các đầu mối để theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả; đồng thời triển khai kho dữ liệu học tập số, phục vụ cán bộ, chiến sĩ tự học theo đặc thù nhiệm vụ.

Thiếu tướng Vũ Quốc Ân trao Bằng khen của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng các tập thể có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào “Bình dân học vụ số” giai đoạn 2025-2026. Ảnh: TK

Sau 2 năm, toàn lực lượng có 67.683 lượt quân nhân tham gia thi đánh giá kiến thức, kỹ năng số, với tỷ lệ đạt 100%. Bộ đội Biên phòng hoàn thành các chỉ tiêu do Bộ Quốc phòng giao. Tỷ lệ cán bộ, chiến sĩ có kiến thức, kỹ năng số đạt yêu cầu là 99,8% năm 2025 và 100% năm 2026. Tỷ lệ học viên các học viện, nhà trường Bộ đội Biên phòng đạt yêu cầu là 100% trong cả hai năm.

Toàn bộ cơ quan, đơn vị thành lập và duy trì Tổ tư vấn kỹ năng số. Toàn lực lượng xây dựng 718 tổ, nhóm hỗ trợ kỹ năng số theo phương châm “người biết hướng dẫn người chưa biết”, gắn việc học với thực hành; đồng thời triển khai các mô hình “cơ quan số”, “đơn vị số”, “quân nhân số”. Trong 2 năm, các cơ quan, đơn vị đăng tải 727 tin, bài, phóng sự về phong trào và công tác chuyển đổi số; tổ chức 10 cuộc thi, hội thao, tọa đàm, diễn đàn về chuyển đổi số và an toàn thông tin.

Ở khu vực biên giới, mô hình “Bộ đội Biên phòng - đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới” được triển khai tại 30/30 Bộ đội Biên phòng tỉnh, thành phố. Đến tháng 10/2026, các đơn vị đã thành lập 658 tổ hướng dẫn, tuyên truyền chuyển đổi số với 2.891 cán bộ tham gia. Các đồn Biên phòng hỗ trợ chính quyền địa phương và đồng bào các dân tộc tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, thông tin thiết yếu. Việc vận hành hòm thư tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm ẩn danh qua mã QR giúp người dân gửi thông tin thuận tiện, nhanh chóng, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự và củng cố thế trận biên phòng toàn dân.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: TK

Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Vũ Quốc Ân đánh giá phong trào được triển khai đồng bộ, thống nhất, thực chất ở các cấp, kể cả đồn, trạm Biên phòng. Đồng chí yêu cầu cấp ủy, chỉ huy xác định phong trào là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, đưa vào nghị quyết, kế hoạch công tác năm, nội dung sinh hoạt chi bộ và tiêu chí thi đua. Người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về kết quả; cán bộ, đảng viên cần gương mẫu học trước, làm trước.

Thiếu tướng Vũ Quốc Ân yêu cầu các đơn vị giữ vững tỷ lệ 100% quân nhân đạt yêu cầu, kết hợp kiểm tra thực hành và ưu tiên tổ chức thi trên mạng máy tính quân sự. Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải sử dụng thành thạo nền tảng số, phần mềm nghiệp vụ trong công việc hằng ngày; chấp hành nghiêm quy định về an toàn thông tin, an ninh mạng, giữ nghiêm “kỷ luật số”, tuyệt đối không để lộ, lọt bí mật nhà nước, bí mật quân sự trên không gian mạng.

Các đơn vị cần nâng cao chất lượng mô hình đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới, gắn với Chương trình “Thầy giáo quân hàm xanh” và khai thác hiệu quả hòm thư tố giác tội phạm qua mã QR. Đồng thời, tiếp tục bồi dưỡng lực lượng công nghệ thông tin, Tổ tư vấn kỹ năng số; khuyến khích sáng kiến, ứng dụng trí tuệ nhân tạo; bổ sung học liệu, tình huống thực hành sát với nhiệm vụ biên phòng và từng bước đầu tư hạ tầng cho đồn, trạm.

Báo Biên phòng là một trong những tập thể được tặng Bằng khen tại hội nghị tổng kết 2 năm triển khai phong trào “Bình dân học vụ số” trong Bộ đội Biên phòng. Ảnh: TK

Khẳng định chuyển đổi số là yêu cầu bắt buộc để xây dựng Bộ đội Biên phòng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, Thiếu tướng Vũ Quốc Ân yêu cầu cán bộ, chiến sĩ tiên phong học tập, làm việc trên môi trường số; đồng thời hỗ trợ chính quyền địa phương, đồng bào các dân tộc ứng dụng công nghệ vào phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý xã hội và phát huy vai trò của nhân dân trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức công bố quyết định khen thưởng 12 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện phong trào “Bình dân học vụ số” trong Bộ đội Biên phòng giai đoạn 2025-2026.