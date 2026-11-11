Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp: Kịp thời cứu vớt 4 thuyền viên gặp nạn
Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Đồng Tháp cho biết, hồi 9 giờ, ngày 10-11, tại khu vực phao số 10 trên vùng biển thuộc xã Tân Phú Đông (tỉnh Đồng Tháp), phương tiện thủy nội địa mang số đăng ký SG-8786, trong hành trình từ Cần Giờ (TP. Hồ Chí Minh) về Cửa Tiểu để sửa chữa thì không may gặp sóng lớn đánh thủng đáy tàu, dẫn đến nước tràn vào khoang và bị chìm.
Tại thời điểm xảy ra sự cố, trên phương tiện có 4 thuyền viên do ông Nguyễn Hữu Nhân (sinh năm 1993) làm thuyền trưởng.
Ngay sau khi Trạm kiểm soát Biên phòng Cửa Tiểu, Đồn Biên phòng Tân Thành, BĐBP Đồng Tháp nhận được tin báo đã phối hợp với các tàu cá hoạt động gần khu vực kịp thời triển khai công tác cứu nạn.
Đến khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, cả 4 thuyền viên gồm các ông: Nguyễn Hữu Nhân, Mai Tuấn Đạt, Lê Xuân Đảo và Võ Tuấn Anh đã được cứu vớt an toàn, đưa vào Trạm kiểm soát Biên phòng Cửa Tiểu để chăm sóc y tế, kiểm tra sức khỏe. Hiện tại, tình trạng sức khỏe của toàn bộ các thuyền viên đã ổn định.
Nguồn Đồng Tháp: https://baodongthap.vn/bo-doi-bien-phong-dong-thap-kip-thoi-cuu-vot-4-thuyen-vien-gap-nan-a247128.html