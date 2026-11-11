Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp: Kịp thời cứu vớt 4 thuyền viên gặp nạn

Cán bộ Trạm kiểm soát Biên phòng Cửa Tiểu cứu vớt, đưa các thuyền viên về bờ an toàn.

Tại thời điểm xảy ra sự cố, trên phương tiện có 4 thuyền viên do ông Nguyễn Hữu Nhân (sinh năm 1993) làm thuyền trưởng.

Chính trị viên Đồn Biên phòng Tân Thành và quân y đơn vị thăm hỏi và chăm sóc y tế ban đầu cho các thuyền viên.

Ngay sau khi Trạm kiểm soát Biên phòng Cửa Tiểu, Đồn Biên phòng Tân Thành, BĐBP Đồng Tháp nhận được tin báo đã phối hợp với các tàu cá hoạt động gần khu vực kịp thời triển khai công tác cứu nạn.

Cán bộ Đồn Biên phòng Tân Thành lấy thông tin từ các thuyền viên sau vụ chìm phương tiện.

Đến khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, cả 4 thuyền viên gồm các ông: Nguyễn Hữu Nhân, Mai Tuấn Đạt, Lê Xuân Đảo và Võ Tuấn Anh đã được cứu vớt an toàn, đưa vào Trạm kiểm soát Biên phòng Cửa Tiểu để chăm sóc y tế, kiểm tra sức khỏe. Hiện tại, tình trạng sức khỏe của toàn bộ các thuyền viên đã ổn định.