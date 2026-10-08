Bộ đội Biên phòng Đồng Nai kịp thời tìm kiếm người dân thất lạc về với gia đình

Ông Điểu Cầm được các lực lượng tìm thấy sau 13 giờ thất lạc. (Ảnh: HA)

Sau hơn 13 giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng đã đưa ông Điểu Cầm (sinh năm 1943, người dân tộc Xtiêng, trú tại ấp Kliêu, xã Lộc Thành, thành phố Đồng Nai) về nhà an toàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 7/10, Đồn Biên phòng Lộc Thành nhận được tin báo của người dân về việc ông Điểu Cầm đi chăn bò tại khu vực vườn tràm thuộc ấp Kliêu, xã Lộc Thành không trở về nhà.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã cử 14 cán bộ, chiến sĩ phối hợp lực lượng Công an, Quân sự xã Lộc Thành, gia đình và người dân địa phương tổ chức tìm kiếm.

Ông Điểu Cầm được cán bộ y tế Đồn Biên phòng Lộc Thành kiểm tra sức khỏe. (Ảnh: HA)

Đến khoảng 9 giờ 30 phút ngày 8/10, lực lượng chức năng đã phát hiện ông Điểu Cầm tại khu vườn cao-su, cách nhà ông khoảng 5km.

Đồn Biên phòng Lộc Thành đã cử quân y tiến hành kiểm tra sức khỏe và cung cấp thức ăn, nước uống cho ông. Hiện, sức khỏe của ông Cầm ổn định, không có dấu hiệu bất thường và được gia đình đón về chăm sóc.