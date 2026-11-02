Bộ đội Biên phòng đồng hành, tiếp sức học sinh vùng biên Gia Lai đến trường

Đây là hoạt động thuộc chương trình "Bộ đội Biên phòng đồng hành cùng học sinh đến lớp", được Đồn Biên phòng Ia Nan (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) phối hợp với nhà trường triển khai từ đầu năm học 2026-2027 và duy trì thường xuyên.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Nan đón, hướng dẫn học sinh vào lớp trước giờ học. Ảnh: V.P

Các hoạt động được triển khai như: đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông khu vực biên giới, hướng dẫn các em vào lớp, ổn định nền nếp trước giờ học. Bộ đội còn hướng dẫn học sinh kỹ năng chào hỏi, xếp hàng, giữ trật tự, thực hiện đúng giờ giấc; rửa tay, giữ vệ sinh cá nhân, quần áo và đồ dùng học tập.

Cùng với đó, đơn vị phối hợp với nhà trường theo dõi tình hình chuyên cần, rà soát những trường hợp học sinh vắng học không có lý do để có phương án động viên các gia đình đưa các em trở lại trường.

Theo kế hoạch, khi các hạng mục phục vụ bán trú, nội trú hoàn thành, cán bộ, chiến sĩ biên phòng sẽ tiếp tục tham gia hướng dẫn, huấn luyện các kỹ năng tự phục vụ như gấp chăn màn, sắp xếp đồ dùng cá nhân, giữ gìn vệ sinh nơi ở; bộ đội biên phòng còn cử các cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ cắt tóc, cùng các em xây dựng và chăm sóc vườn rau, góp phần bổ sung nguồn thực phẩm cho bữa ăn bán trú, nội trú.

Các chiến sĩ quân hàm xanh hỗ trợ ổn định nề nếp cho học sinh vùng biên giới. Ảnh: V.P

Trung tá Lê Tuấn Anh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ia Nan cho biết, thông qua chương trình, đơn vị mong muốn giúp học sinh hình thành tính tự lập, ý thức kỷ luật, biết tự chăm sóc bản thân, chia sẻ công việc và có trách nhiệm với tập thể, cộng đồng; qua đó từng bước trưởng thành, góp sức xây dựng quê hương và bảo vệ biên giới.

Được biết, Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và THCS xã Ia Nan là một trong 7 trường phổ thông nội trú liên cấp được xây dựng, đưa vào phục vụ năm học 2026-2027 trên địa bàn tỉnh Gia Lai, hiện có 840 học sinh theo học.