Bộ đội Biên phòng đồng hành cùng nhà trường rèn luyện nền nếp sinh hoạt cho học sinh vùng biên

Cán bộ Đồn Biên phòng Thị Hoa hướng dẫn học sinh gấp chăn màn. Ảnh: Nông Văn Tuấn

Tại nhà trường, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thị Hoa trực tiếp hướng dẫn học sinh thực hiện các hoạt động hằng ngày như tập thể dục buổi sáng, gấp chăn màn, sắp xếp đồ dùng cá nhân và bố trí phòng ở gọn gàng, ngăn nắp. Với phương pháp hướng dẫn cụ thể, gần gũi, dễ hiểu, cán bộ, chiến sĩ kiên trì làm mẫu từng động tác, hướng dẫn các em thực hành; đồng thời nhắc nhở học sinh duy trì nền nếp sinh hoạt đúng giờ, giữ gìn vệ sinh cá nhân và vệ sinh chung trong khu nội trú.

Thông qua hoạt động này, học sinh được rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe mà còn từng bước hình thành ý thức tự giác, tính kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và kỹ năng tự phục vụ. Việc duy trì nền nếp sinh hoạt, giữ gìn phòng ở sạch sẽ, ngăn nắp góp phần xây dựng môi trường sinh hoạt tập thể văn minh, khoa học; giúp các em nhanh chóng thích nghi với cuộc sống xa gia đình, chủ động hơn trong học tập và sinh hoạt.

Đây là một trong những nội dung cụ thể hóa kế hoạch phối hợp giữa Đồn Biên phòng Thị Hoa và Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Hạ Lang, nhằm đồng hành, hỗ trợ nhà trường trong giai đoạn đầu tổ chức vận hành, nhất là công tác quản lý, giáo dục và rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh. Qua đó, phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng trong tham gia phát triển sự nghiệp giáo dục, chăm lo thế hệ trẻ ở khu vực biên giới.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thị Hoa hướng dẫn học sinh tập thể dục buổi sáng. Ảnh: Nông Văn Tuấn

Thời gian tới, Đồn Biên phòng Thị Hoa tiếp tục phối hợp chặt chẽ với nhà trường, duy trì các hoạt động hỗ trợ, hướng dẫn học sinh trong sinh hoạt, học tập và rèn luyện; góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, nền nếp, thân thiện, tạo điều kiện để các em phát triển toàn diện, trở thành những công dân có ích, chung sức xây dựng biên giới ngày càng phát triển.