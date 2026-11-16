Bộ đội Biên phòng đồng hành cùng học sinh vùng biên

Bài học đầu tiên từ những việc nhỏ

Tại Trường PTNT Tiểu học và THCS Trà Lĩnh, nhiều học sinh lần đầu tiên được học tập và sinh hoạt tập thể. Tổ công tác của Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh đến trường hướng dẫn các em học sinh những nền nếp cụ thể như: xếp hàng, giữ trật tự, vệ sinh cá nhân, giữ gìn lớp học, phòng ăn, tham gia các hoạt động tập thể… Qua đó, học sinh từng bước hình thành thói quen sinh hoạt có nền nếp, biết chờ đến lượt và tôn trọng bạn bè.

Em Mã Thị Trà My, lớp 5A, chia sẻ: Em rất vui khi được các chú BĐBP hướng dẫn xếp hàng ngay ngắn, không chen lấn, giữ trật tự khi dùng bữa trưa, giữ gìn vệ sinh tập thể. Em mong được tham gia thêm hoạt động học bơi để phòng, chống đuối nước, tham gia tiết học biên cương để hiểu về đường biên mốc giới trên quê hương.

Từ tháng 10/2026, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh và Trường PTNT Tiểu học và THCS Trà Lĩnh ký kết Kế hoạch phối hợp giai đoạn 2026 - 2030. Đại úy Bế Ích Toàn, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh cho biết: Năm đầu tiên vận hành trường nội trú liên cấp, học sinh lần đầu được học tập và sinh hoạt trong môi trường tập thể nên rất bỡ ngỡ. Tổ hỗ trợ hướng dẫn các em thực hiện nền nếp sinh hoạt, rèn kỹ năng tự lập, phòng tránh tai nạn và bạo lực học đường. Đồng thời phối hợp tuyên truyền về 3 văn kiện pháp lý biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc, những hành vi vi phạm pháp luật thường xảy ra ở biên giới.

Theo Phó Hiệu trưởng Trường PTNT Tiểu học và THCS Trà Lĩnh Lương Văn Long, với hơn 1.000 học sinh ở 2 cấp học, nhà trường xác định nâng cao chất lượng dạy học phải gắn liền với tổ chức, quản lý và chăm sóc học sinh nền nếp, quy củ. Học sinh tiểu học khả năng tự phục vụ và thích nghi khác với học sinh THCS, đòi hỏi cách hướng dẫn phù hợp từng lứa tuổi. Sự phối hợp của BĐBP giúp trường vận hành ổn định, xây dựng môi trường học tập, sinh hoạt nền nếp văn minh, an toàn, giúp học sinh tự giác và trưởng thành mỗi ngày.

Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Trà Lĩnh hướng dẫn học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Trà Lĩnh xếp hàng, giữ trật tự khi ra vào lớp.

Phối hợp rõ trách nhiệm, đồng hành đúng nhu cầu

Hoạt động phối hợp của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Trà Lĩnh với Trường PTNT Tiểu học và THCS Trà Lĩnh cụ thể hóa Kế hoạch số 3677/KH-BCH ngày 5/9/2026 của Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh về hỗ trợ các trường PTNT liên cấp trong giai đoạn đầu vận hành năm học 2026 - 2027 và những năm tiếp theo. Kế hoạch đặt yêu cầu nắm đúng nhu cầu từng trường, lựa chọn nội dung phù hợp với địa bàn và khả năng của đơn vị.

Theo Đại tá Lương Tuấn Long, Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh, đơn vị tập trung hỗ trợ các trường trong giai đoạn đầu vận hành. Lựa chọn, phân công cán bộ, chiến sĩ có kinh nghiệm, kỹ năng phù hợp, phối hợp cùng đội ngũ giáo viên hướng dẫn các em học sinh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Về lâu dài, tiếp tục đẩy mạnh giáo dục truyền thống, tuyên truyền pháp luật, chủ quyền biên giới, tổ chức các hoạt động trải nghiệm, lao động tập thể, quan tâm hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời thường xuyên kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm để các hoạt động phối hợp duy trì hiệu quả, góp phần chăm lo, giáo dục toàn diện học sinh vùng biên giới.

Lực lượng được sử dụng cơ động, linh hoạt theo chương trình thống nhất với nhà trường, luân phiên để bảo đảm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới. Các nội dung được chuẩn bị giáo án, thống nhất phương pháp trước khi hướng dẫn. Nhà trường và đồn biên phòng có căn cứ phân công đầu mối, thống nhất thời gian, phương pháp và theo dõi thực hiện.

Với học sinh nhiều lứa tuổi, nhiều dân tộc cùng sinh hoạt, cách hướng dẫn cần giúp các em hiểu nhau, biết chia sẻ, tôn trọng khác biệt. Rèn kỷ luật gắn với phòng ngừa xung đột, bạo lực học đường; xây dựng nhóm tự quản gắn với bồi dưỡng tinh thần tương trợ. Qua đó, học sinh được tập làm việc chung, nhận phần trách nhiệm phù hợp và biết tìm sự giúp đỡ khi gặp khó khăn.

Học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Trà Lĩnh vệ sinh khuôn viên dưới sự hướng dẫn của cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Trà Lĩnh.

Bồi đắp tình yêu biên giới từ mái trường

Từ rèn nền nếp sinh hoạt đến giáo dục ý thức công dân, sự đồng hành của BĐBP góp phần kết nối những bài học trong trường với cuộc sống vùng biên. Qua các buổi tuyên truyền, học sinh được tìm hiểu đường biên, cột mốc, hiểu thêm công việc của người lính và trách nhiệm gìn giữ quê hương. Tình yêu đất nước từ đó được bồi đắp bằng kiến thức, sự gần gũi và những việc làm phù hợp với lứa tuổi.

Em Nguyễn Ngọc Khánh Chi, lớp 8A, Trường PTNT Tiểu học và THCS Trà Lĩnh chia sẻ: Được giới thiệu về biên giới quê hương, em hiểu thêm các văn kiện pháp lý biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc, ý nghĩa của đường biên, cột mốc và những quy định người dân cần chấp hành. Niềm tự hào về nơi mình sinh sống giúp em nhận rõ trách nhiệm học tập, tìm hiểu pháp luật, cùng gia đình, bạn bè gìn giữ biên giới.

Theo Kế hoạch số 3677/KH-BCH ngày 5/9/2026 của Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh, từ tháng 10/2026, các Đồn Biên phòng: Thị Hoa, Ngọc Côn, Tà Lùng, Trà Lĩnh, Tổng Cọt, Đàm Thủy… ký kết với các trường PTNT Tiểu học và THCS trên địa bàn về giáo dục, rèn luyện kỹ năng mềm cho học sinh với các nội dung: rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật về nền nếp học tập và sinh hoạt, vệ sinh môi trường, giao tiếp, ứng xử, làm việc nhóm, chia sẻ và hỗ trợ bạn bè; nhận biết, phòng tránh tai nạn, bạo lực học đường. Học ngoại khóa “Tiết học biên cương” giáo dục tình yêu và trách nhiệm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia.

Cùng với giáo dục kỹ năng, tại xã Đình Phong, Đồn Biên phòng Ngọc Côn quan tâm hỗ trợ học sinh hoàn cảnh khó khăn, động viên các em vươn lên trong học tập. Sự sẻ chia giúp học sinh cảm nhận tình đoàn kết quân dân từ những người đang đồng hành với mình, tạo sự tin cậy để các em mạnh dạn trao đổi, đón nhận hướng dẫn.

Ở Trường PTNT Tiểu học và THCS Phục Hòa, em Đàm Thu Trang, lớp 4A cho biết: Sự hướng dẫn của các chú bộ đội giúp em biết giữ vệ sinh cá nhân, phòng học, nhà ăn, thực hiện giờ giấc học tập, nghỉ ngơi và tham gia hoạt động chung. Những kỹ năng ấy giúp em bớt bỡ ngỡ, biết quan tâm đến bạn, cùng xây dựng trường lớp xanh, sạch, đẹp.

Những kế hoạch vừa ký kết mở đầu quá trình đồng hành để mỗi em học sinh trong môi trường học tập mới ngày càng trưởng thành hơn. Khi nền nếp trường học được duy trì bằng sự tự giác, kiến thức biên giới được chuyển thành ý thức công dân, mái trường nội trú sẽ góp phần nuôi dưỡng thế hệ trẻ có tri thức, biết đoàn kết và sẵn sàng đóng góp cho quê hương. Dưới những ngôi trường mới, người lính quân hàm xanh cùng thầy cô giáo đang đặt những viên gạch đầu tiên cho nếp sống nội trú, góp phần nuôi dưỡng thế hệ trẻ có tri thức, trách nhiệm và tình yêu biên giới.