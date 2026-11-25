Cán bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh tặng quà cho bà con dân tộc Chứt nhân dịp lễ hội Tết Lấp lỗ. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống

Khu vực biên giới nước ta là nơi sinh sống lâu đời của nhiều dân tộc anh em, với kho tàng văn hóa truyền thống phong phú, đa dạng. Mỗi dân tộc có những nét đặc trưng riêng về tiếng nói, chữ viết, trang phục, phong tục, tập quán, lễ hội và các loại hình nghệ thuật dân gian. Những giá trị ấy được hình thành, bồi đắp qua nhiều thế hệ, trở thành sợi dây gắn kết cộng đồng, nuôi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước và ý thức gìn giữ bản làng.

Là lực lượng gắn bó mật thiết với nhân dân khu vực biên giới, Bộ đội Biên phòng không chỉ nắm chắc tình hình địa bàn, phong tục, tập quán của từng dân tộc mà còn chủ động tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai nhiều hoạt động bảo tồn văn hóa. Từ tuyên truyền, vận động nhân dân đến tổ chức sinh hoạt văn hóa cộng đồng, hỗ trợ khôi phục lễ hội truyền thống, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đã trở thành những người đồng hành tin cậy của đồng bào.

Tại Nghệ An, nơi có nhiều cộng đồng dân tộc thiểu số sinh sống dọc tuyến biên giới, công tác gìn giữ tiếng nói, chữ viết và những giá trị văn hóa truyền thống được lực lượng Biên phòng quan tâm thực hiện. Từ thực tiễn bám nắm địa bàn, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã tích cực tham mưu cho chính quyền địa phương những giải pháp phù hợp nhằm bảo tồn bản sắc văn hóa đồng bào. Những hoạt động này góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm của người dân trong việc bảo vệ, trao truyền di sản văn hóa.

Tại Quảng Ninh, Bộ đội Biên phòng thành phố phối hợp với Hội Văn nghệ dân gian thành phố tổ chức các lớp bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác vận động quần chúng về kỹ năng nghiên cứu, sưu tầm và bảo tồn văn hóa dân gian. Các hoạt động còn hướng đến việc tìm hiểu, phát huy giá trị văn hóa của đồng bào Dao ở khu vực biên giới. Cách làm này cho thấy muốn vận động đồng bào gìn giữ bản sắc văn hóa, trước hết, cán bộ Bộ đội Biên phòng phải hiểu, tôn trọng phong tục, tập quán của nhân dân, từ đó lựa chọn phương pháp tuyên truyền phù hợp, tạo sự gần gũi, đồng thuận trong thực hiện các chủ trương, chính sách.

Từ những việc làm cụ thể có thể thấy vai trò của Bộ đội Biên phòng trong bảo tồn văn hóa không phải là làm thay đồng bào, mà là khơi dậy ý thức tự giác, trách nhiệm và niềm tự hào của mỗi người dân đối với di sản cha ông. Khi các nghệ nhân được tạo điều kiện truyền dạy, thế hệ trẻ tích cực tham gia sinh hoạt văn hóa, những giá trị truyền thống sẽ tiếp tục được gìn giữ, phát huy trong đời sống đương đại.

Để văn hóa trở thành sức mạnh bảo vệ biên cương

Cùng với bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống, Bộ đội Biên phòng còn chú trọng gắn hoạt động văn hóa với phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống mới và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở. Đây là hướng đi phù hợp với đặc điểm khu vực biên giới, nơi việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân có mối quan hệ chặt chẽ với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu tham gia làm bè mảng để tổ chức lễ hội Then Kin Pang. Ảnh: Đức Duẩn

Thực tiễn cho thấy văn hóa truyền thống chỉ có thể được gìn giữ lâu dài khi đồng bào có cuộc sống ổn định, được tiếp cận các điều kiện giáo dục, y tế và có cơ hội phát triển sinh kế. Vì vậy, cùng với tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các đơn vị Bộ đội Biên phòng đã tích cực triển khai những chương trình giúp dân giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, nâng cao dân trí, cải thiện điều kiện sinh hoạt, tạo nền tảng để đồng bào bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tại Lai Châu, bên cạnh việc thực hiện các chương trình an sinh xã hội, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tham gia Đề án "Bảo tồn, phát triển bền vững dân tộc La Hủ". Hoạt động này được triển khai cùng Chương trình "Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng" và những mô hình giúp dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Việc đồng hành cùng đồng bào La Hủ cho thấy bảo tồn văn hóa cần được đặt trong tổng thể nhiệm vụ phát triển cộng đồng, gắn giữ gìn bản sắc với nâng cao chất lượng cuộc sống.

Tại Hà Tĩnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp tổ chức các lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số như Tết Lấp lỗ, Tết Chăm Cha Bới, Tết Cha Leng. Những hoạt động này không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tinh thần mà còn tạo không gian gặp gỡ, giao lưu, tăng cường sự gắn bó trong cộng đồng. Thông qua các dịp sinh hoạt chung, cán bộ Bộ đội Biên phòng có điều kiện gần dân, hiểu dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đồng bào, kết hợp tuyên truyền pháp luật, vận động nhân dân tham gia giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ đường biên, cột mốc.

Một hướng đi có ý nghĩa khác là gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch cộng đồng, phát huy giá trị nghề thủ công và sản phẩm truyền thống. Thông qua việc phối hợp với chính quyền, các tổ chức, đoàn thể địa phương, Bộ đội Biên phòng vận động đồng bào gìn giữ những nét văn hóa đặc trưng, từng bước khai thác hợp lý các giá trị văn hóa bản địa, tạo thêm sinh kế, nâng cao thu nhập. Đây cũng là điều kiện để đồng bào thêm gắn bó với quê hương, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong tham gia quản lý, bảo vệ biên giới.

Bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống không chỉ là gìn giữ những giá trị của quá khứ mà còn bồi đắp sức sống, bản lĩnh và niềm tự hào của cộng đồng trong hiện tại và tương lai. Bằng tình cảm, trách nhiệm và những việc làm bền bỉ, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đang cùng đồng bào gìn giữ những giá trị văn hóa tốt đẹp, xây dựng cuộc sống ấm no, tiến bộ. Từ sự gắn bó quân dân, văn hóa trở thành nguồn sức mạnh tinh thần quan trọng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, bảo vệ bình yên nơi biên cương Tổ quốc.