Trường Trung cấp 24 Biên phòng đã huy động 110 cán bộ, chiến sĩ và 75 công nhân viên đảm nhiệm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trình diễn 8 khoa mục nghiệp vụ tại khu trải nghiệm và xây dựng không gian mô phỏng thực tế ảo tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2026.

Cán bộ và huấn luyện viên nghiệp vụ Trường Trung cấp 24 Biên phòng luyện tập chuẩn bị cho Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2026.

Lực lượng nòng cốt trên hai mũi nhọn an ninh và trải nghiệm thực địa

Theo kế hoạch hoạt động của BĐBP tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2026, tổng quân số toàn lực lượng dự kiến tham gia có gần 300 cán bộ, chiến sĩ, nhân viên Quốc phòng. Trong đội hình ấy, Trường Trung cấp 24 Biên phòng đảm nhiệm vai trò chủ công với quân số 110 cán bộ, chiến sĩ và 75 công nhân viên Quốc phòng, đảm bảo cả nhiệm vụ bảo vệ an toàn sự kiện lẫn trình diễn nghiệp vụ phục vụ khách tham quan.

Ở mũi nhiệm vụ thứ nhất, nhà trường bố trí 30 huấn luyện viên cùng 30 chó nghiệp vụ tham gia công tác bảo đảm an ninh, an toàn tại Triển lãm. Đây là lực lượng đòi hỏi bản lĩnh vững vàng, khả năng kiểm soát địa bàn chặt chẽ và phản ứng chuẩn xác trong môi trường tập trung đông đại biểu quốc tế và khách tham quan.

Song song với nhiệm vụ an ninh, 45 huấn luyện viên của Trường Trung cấp 24 Biên phòng được giao phụ trách tổ chức các hoạt động tại khu trải nghiệm quốc phòng và trò chơi quân sự. Tại đây, đội hình sẽ thực hiện 8 nội dung chuyên sâu gồm: Biểu diễn đội hình khối; giám biệt nguồn hơi người; giám biệt nguồn hơi ma túy, thuốc nổ trong hành lý; thực hiện các động tác cơ bản kỷ luật cá nhân; vượt vật cản; phục kích độc lập; bảo vệ đồ vật và trò chơi giấu vật.

Không dừng lại ở các màn trình diễn trực tiếp ngoài thao trường triển lãm, công tác chuẩn bị của Trường Trung cấp 24 Biên phòng còn ghi dấu ấn ở khu vực trưng bày, giới thiệu sản phẩm công nghệ và nghiệp vụ; đồng thời xây dựng không gian thiết bị mô phỏng thực tế ảo nhằm tái hiện trực quan hoạt động huấn luyện và sử dụng chó nghiệp vụ đặc thù của đơn vị.

Việc ứng dụng công nghệ mô phỏng thực tế ảo giúp đại biểu và công chúng tiếp cận sâu hơn quy trình rèn luyện công phu phía sau mỗi chiến công của bộ đội huấn luyện chó nghiệp vụ, vốn khó quan sát trọn vẹn trong điều kiện không gian triển lãm trong nhà.

Cũng tại khu vực trưng bày của lực lượng Biên phòng, nhà trường và các đơn vị phối hợp giới thiệu 2 sản phẩm tiêu biểu của Cục Cửa khẩu, gồm: Cổng thông tin thủ tục Biên phòng điện tử và Thiết bị thu thập, xác minh sinh trắc học khuôn mặt, vân tay tại bục kiểm soát xuất nhập cảnh (TB-BICAP2). Toàn bộ nội dung thuyết minh sản phẩm đang được hoàn chỉnh chặt chẽ theo kế hoạch của Ban Tổ chức Triển lãm.

Huấn luyện viên và chó nghiệp vụ luyện tập phương án nghiệp vụ tham gia bảo đảm an ninh, an toàn tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2026.

Hiệp đồng đồng bộ trong đội hình toàn lực lượng Bộ đội Biên phòng

Công tác chuẩn bị của Trường Trung cấp 24 Biên phòng được đặt trong tổng thể hiệp đồng nhịp nhàng với nhiều lực lượng khác của BĐBP. Nổi bật ở mảng kỹ thuật hiện đại là nhiệm vụ huấn luyện, luyện tập bay trình diễn tại Lễ Khai mạc: BĐBP phối hợp cùng Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội tổ chức tập luyện, hợp luyện theo kế hoạch được phê duyệt với 3 tổ hợp UAV16, huy động 15 quân nhân và 6 lái xe.

Trên mặt trận văn hóa, văn nghệ, 19 cán bộ, diễn viên đã được phân công phối hợp cùng các đơn vị nghệ thuật khác bước vào luyện tập từ ngày 15/11/2026 để phục vụ Lễ Khai mạc vào ngày 10/12/2026. Tiếp đó, trong các ngày diễn ra Triển lãm tại Không gian văn hóa Việt Nam, 59 cán bộ, diễn viên Đoàn Văn công BĐBP sẽ biểu diễn phục vụ Tiệc chiêu đãi tại Long Biên Plaza vào ngày 12/12/2026 và phục vụ cán bộ, chiến sĩ, nhân dân cùng khách tham quan vào ngày 13/12/2026.

Bên cạnh đó, lực lượng BĐBP còn chủ trì, phối hợp làm thủ tục xuất, nhập cảnh đối với người, phương tiện và các sản phẩm trưng bày qua các cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý; đồng thời tham dự các hội thảo, hội nghị xúc tiến, giới thiệu sản phẩm và thực hiện các nhiệm vụ phát sinh theo phân công của Ban Tổ chức.

Theo số liệu tổng hợp tính đến ngày 23/10/2026, Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2026 đã thu hút 213 đầu mối, công ty đến từ 37 quốc gia đăng ký tham gia trưng bày, với diện tích trong nhà đạt 8.233 m2 (tương đương 686 gian tiêu chuẩn) và diện tích ngoài trời 465 m2, vượt 1,7 lần so với mục tiêu Đề án đề ra, trong đó dự kiến có 16 gian hàng quốc gia.