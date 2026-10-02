Bộ đội Biên phòng đấu tranh hiệu quả với tội phạm mua bán người

Dự hội nghị tại điểm cầu Sở chỉ huy Bộ đội Biên phòng có đại diện lãnh đạo các cơ quan chức năng thuộc các bộ, ngành Trung ương và Bộ đội Biên phòng. Tại các điểm cầu có lãnh đạo tỉnh ủy, thành ủy, UBND các tỉnh, thành phố, đại diện các cơ quan công an, quân sự và lãnh đạo Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố.

Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chủ trì hội nghị.

Thực hiện Kế hoạch số 3676/KH-BĐBP ngày 1-7-2026 của Bộ đội Biên phòng, các đơn vị đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống mua bán người, gắn với phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép, lừa đảo và cưỡng bức lao động. Các đơn vị đã rà soát 134 địa bàn, 78 đối tượng; điều tra cơ bản 94 địa bàn trọng điểm; tổ chức gần 3.500 buổi tuyên truyền cho hơn 230.000 lượt người; cử hơn 12.000 lượt cán bộ nắm địa bàn...

Các đại biểu dự hội nghị.

Trong đấu tranh chuyên án, các đơn vị đã xác lập, đấu tranh 8 chuyên án mua bán người, bắt 21 đối tượng; phối hợp triệt phá 2 tụ điểm lao động trái phép tại thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng (Campuchia), bắt 76 đối tượng. Toàn lực lượng đã giải cứu, phối hợp giải cứu 13 nạn nhân; tiếp nhận, rà soát, xác minh, xác định 19 nạn nhân và người có dấu hiệu bị mua bán, trong đó có 3 trẻ em.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu trung tâm.

Quang cảnh tại các điểm cầu.

Công tác phối hợp, hợp tác quốc tế tiếp tục được đẩy mạnh. Các đơn vị Bộ đội Biên phòng đã trao đổi 134 thông tin về tội phạm, nạn nhân mua bán người; phối hợp xác lập, đấu tranh 4 chuyên án, 6 vụ án. Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng chỉ đạo ký kết các văn bản hợp tác với lực lượng chức năng Lào và Campuchia, góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh với tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia. Qua phối hợp với lực lượng chức năng Trung Quốc, Lào, Campuchia và các tổ chức quốc tế, Bộ đội Biên phòng đã tiếp nhận, sàng lọc nhiều trường hợp, xác định 16 nạn nhân và người có dấu hiệu bị mua bán tại Campuchia; phối hợp giải cứu 8 nạn nhân bị bán sang Trung Quốc, Myanmar.

Trung tướng Vũ Trung Kiên trao thưởng các đơn vị tham gia Chuyên án A3-626p.

Hội nghị đã triển khai Kế hoạch phối hợp xây dựng xã, phường, đặc khu khu vực biên giới, vùng biển không có ma túy; đánh giá kết quả các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống mua bán người” năm 2026; đồng thời trao thưởng Chuyên án A3-626p. Các đại biểu tập trung đánh giá tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy, mua bán người trên địa bàn biên giới; trao đổi kinh nghiệm, làm rõ khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Vũ Trung Kiên yêu cầu các đơn vị chủ động nắm, dự báo tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy, mua bán người; tập trung vào tuyến, địa bàn, đối tượng trọng điểm, triệt phá các đường dây, tổ chức tội phạm có tính chất xuyên quốc gia. Các đơn vị đẩy mạnh xây dựng xã, phường, đặc khu vùng biên giới, vùng biển không có ma túy; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng trong nước và hợp tác với lực lượng chức năng các nước láng giềng, nhất là Lào và Campuchia; chú trọng giải cứu, xác định, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán.

Trung tướng Vũ Trung Kiên yêu cầu Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm, phổ biến và nhân rộng những cách làm hiệu quả từ Chuyên án A3-626p, nhất là trong công tác chỉ huy, chỉ đạo, áp dụng biện pháp nghiệp vụ và phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng với cơ quan Công an, Viện Kiểm sát nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.